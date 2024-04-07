بالفيديو.. التحقيق مع مدافع روما لاحتفاله بعلم "الجرذ الأسود"

يخضع جانلوكا مانشيني، مدافع روما، للتحقيق بسبب احتفالاته في مباراة الفوز على لاتسيو ضمن دربي العاصمة السبت الماضي، وفقا لما أعلنه رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم.

ورد الرئيس غابريال غرافينا على أسئلة الصحافيين حول تصرف مانشيني الذي حمل علما يُصوّر فيه جمهور لاتسيو بالجرذان بعد الفوز 1-0 ضمن المرحلة الحادية والثلاثين من الدوري، فقال "ليس لديّ أي تعليقٍ غير أنني أُبلغت أن المحكمة التأديبية فتحت تحقيقا".

سجّل مانشيني (27 عاما) هدف المباراة الوحيد، حيث تمكّن روما من الفوز في الدربي لأول مرة منذ عامين.

واحتفل اللاعب رفقة زميله الأرجنتيني باولو ديبالا الذي صنع الهدف من ركنية، أمام مدرج الجماهير، حيث شاركوهما الأهازيج ورفع الأعلام.

ولوّح مانشيني بعلمٍ بلونَي شعار لاتسيو الأبيض والأزرق السماوي وعليه صورة جرذ أسود، وركض طوال مضمار الملعب الأولمبي أمام مدرج الألتراس، حيث يقف جمهور روما المتعصّب.

وأغضب تصرّف اللاعب الدولي منذ عام 2019 جماهير لاتسيو، وقائد الفريق تشيرو إيموبيلي الذي انتقد زميله في المنتخب بعد المباراة.

After Roma's win over Lazio, Gianluca Mancini unfurled a flag which had a rat instead of Lazio's logo 🤣pic.twitter.com/kwzCsGYRLK — Get Italian Football News (@_GIFN) April 7, 2024

وقال إيموبيلي "هناك طرق مختلفة للاحتفال، بعض الناس يفعلون ذلك بطريقة محترمة بعكس آخرين".

واعتذر مانشيني على تصرّفه، زاعما أنه لم يكن يريد الإساءة لأحد.

وأضاف "أخذت أول علم أعطوني إياه… لم أقصد أن أقلّل من احترام أحد وأعتذر. كل ما أردته هو الاحتفال مع مشجعينا".

وكان مئات المشجعين للناديين اشتبكوا لفترة وجيزة قرب الملعب قبل ساعات على انطلاق المباراة، قبل أن تفض الشرطة اشتباكهم.

وعزّز روما موقعه في المركز الخامس برصيد 55 نقطة، فيما مُني لاتسيو بخسارته الثالثة عشرة هذا الموسم والأول بعد فوزين متتاليين، فتجمد رصيده عند 46 نقطة في المركز السابع مؤقتا.

ومن الممكن أن يتأهل صاحب المركز الخامس إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، ما يعني أن روما قد يشارك في المسابقة الأوروبية الأعرق لأوّل مرة منذ عام 2018.