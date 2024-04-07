نجم نيوكاسل ضحية جديدة لعمليات السطو على المنازل

بعد وقوع عدد من زملائه ضحايا للصوص، جاء الدور على نجم نيوكاسل يونايتد ألكسندر إيساك ليكون أحدث لاعب يتم استهداف منزله من قبل لصوص محترفين.

وتعرض منزل السويدي للسطو قبل 48 ساعة فقط من مشاركته في فوز نيوكاسل1-0 على فولهام -أمس السبت- في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأبلغ رجال الشرطة عن سرقة منزل اللاعب السويدي إيساك في عقار داراس هول في نورثمبرلاند الساعة 10 مساءً الخميس الماضي، ويُعتقد أن العصابة تمكنت من الدخول إلى العقار المكون من 4 غرف نوم من خلال أبواب الفناء الخلفية.

ومن غير المعروف ما إذا كان إسحاق، 24 عاما، أو أي عائلة أخرى في المنزل في ذلك الوقت، أو ما هي الأشياء التي استولوا عليها.

وأكد رجال الشرطة أن السيارة التي سُرقت ثم عُثر عليها متروكة على بعد 3 أميال في ديسينغتون، وشوهد ألكسندر يتوجه إلى مران نيوكاسل يوم الجمعة في سيارة "مرسيدس".

Exclusive – Newcastle United’s £100m striker Alexander Isak’s house has been raided by thieves just three months after teammate Joelinton’s home was also burgled. https://t.co/txPHcQbtBl — Robin Perrie (@robin_perrie) April 6, 2024

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وانضم إسحاق إلى قائمة من نجوم الدوري الإنجليزي الذين تعرضوا لسرقات أطلق عليها "سرقات أيام المباريات الخارجية"، حيث يعتقد اللصوص أن اللاعبين غادروا منازلهم لخوض مباريات خارج المدينة مع أنديتهم.

وفي يناير/كانون الثاني، تعرض منزل لاعب نيوكاسل البرازيلي غولينتون كاسيو دي ليرا، 27 عاما، للسطو أثناء وجوده في إحدى المباريات.

وتسلل 3 لصوص عبر السياج الأمامي لمنزله قبل أن يقتحموه ويسرقوا حقائب يد لخطيبته.

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، تعرض "نادي تشيشاير" الخاص بنجم مانشستر سيتي جاك غريليش، للسطو وتمكن اللصوص من سرقة 1.26 مليون دولار من الساعات والأحجار الكريمة.

ورحيم سترلينغ لاعب خط وسط منتخب إنجلترا وتشلسي لم يسلم هو الآخر، حيث عاد من نهائيات كأس العالم في قطر عام 2022 ليجد أن اللصوص سرقوا مجموعة ساعات بقيمة 397 ألف دولار.

بدورها اضطرت زوجة لاعب مانشستر يونايتد، فيكتور ليندلوف وطفليه إلى حبس أنفسهم في غرفة الذعر عندما نهب اللصوص منزلهم في مانشستر في فبراير/شباط 2022.

وفي ذلك العام، تعرض لاعب ليفربول وأرسنال السابق أليكس أوكسليد تشامبرلين وخطيبته المغنية بيري إدواردز للسرقة.