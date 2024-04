نجم نيوكاسل ضحية جديدة لعمليات السطو على المنازل

بعد وقوع عدد من زملائه ضحايا للصوص، جاء الدور على نجم نيوكاسل يونايتد ألكسندر إيساك ليكون أحدث لاعب يتم استهداف منزله من قبل لصوص محترفين.

وتعرض منزل السويدي للسطو قبل 48 ساعة فقط من مشاركته في فوز نيوكاسل1-0 على فولهام -أمس السبت- في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأبلغ رجال الشرطة عن سرقة منزل اللاعب السويدي إيساك في عقار داراس هول في نورثمبرلاند الساعة 10 مساءً الخميس الماضي، ويُعتقد أن العصابة تمكنت من الدخول إلى العقار المكون من 4 غرف نوم من خلال أبواب الفناء الخلفية.

ومن غير المعروف ما إذا كان إسحاق، 24 عاما، أو أي عائلة أخرى في المنزل في ذلك الوقت، أو ما هي الأشياء التي استولوا عليها.

وأكد رجال الشرطة أن السيارة التي سُرقت ثم عُثر عليها متروكة على بعد 3 أميال في ديسينغتون، وشوهد ألكسندر يتوجه إلى مران نيوكاسل يوم الجمعة في سيارة "مرسيدس".

