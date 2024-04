محقق في عالم كرة القدم.. حتى لا تذهب أموال الأندية هباء

قبل 9 أشهر، تعاقد نيوكاسل مع ساندرو تونالي قادماً من ميلان الإيطالي، مقابل 70 مليون دولار، لكنه عوقب بالإيقاف لمدة 10 أشهر كاملة عن أي نشاط يتعلّق بكرة القدم بعد 12 مباراة خاضها مع النادي الإنجليزي بسبب المراهنات.

فُرِضت تلك العقوبة على تونالي لانتهاكه قواعد المراهنات المفروضة على اللاعبين. كما سيقضي تونالي 8 أشهر أخرى يتلقى العلاج اللازم للتعافي من إدمان المقامرة.

ولأن المصائب لا تأتي فُرادى؛ فتونالي في هذه اللحظة معرّض لتمديد عقوبته لبضعة أشهر إضافية، بعد أن اكتشف الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم قيامه بـ50 رهاناً على المباريات في الفترة ما بين 12 أغسطس/آب و12 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

