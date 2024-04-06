مازيمبي يلاقي الأهلي المصري في نصف نهائي أبطال أفريقيا

سجل مازيمبي هدفين متأخرين ليحول تأخره بهدف إلى فوز 2-1 على مضيفه بترو أتليتيكو الأنغولي اليوم السبت في إياب دور الثمانية لدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم ليبلغ قبل النهائي بعد التعادل سلبيا في الذهاب.

وضرب مازيمبي، البطل 5 مرات، موعدا في قبل النهائي مع الأهلي المصري حامل اللقب الذي تغلب 3-صفر على سيمبا التنزاني في مجموع مباراتي دور الثمانية.

مازيمبي 🔝 🇨🇩 بطل دوري أبطال إفريقيا في 5️⃣ مناسبات يصل إلى دور نصف النهائي! 👏#TotalEnegiesCAFCL pic.twitter.com/czguJuJFW1 — دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية 🏆 (@CAFCLCC_ar) April 6, 2024

وأحرز جويل بيه هدف الفوز في الوقت المحتسب بدل الضائع بعدما استغل تقدم هوجو ماركيز حارس بترو أتليتيكو عن مرماه أثناء تنفيذ ركلة ركنية.

وأدرك فيليب كينزومبي التعادل للضيف القادم من الكونجو الديمقراطية بتسديدة قوية من الجانب الأيمن لمنطقة الجزاء اصطدمت بالمدافع إيناسيو ميجيل لتستقر في شباك ماركيز في الدقيقة الـ82.

وهدف كينزومبي هو الأول في شباك بترو أتليتيكو في 8 مباريات بدوري الأبطال.

وكان جوناثان تورو قد منح التقدم لصاحب الأرض بتسديدة منخفضة في الدقيقة الـ29.