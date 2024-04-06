ليفركوزن يقترب من التتويج التاريخي وبايرن يتكبد الخسارة السادسة بالدوري الألماني

بات فريق باير ليفركوزن على بعد انتصار وحيد من التتويج بلقب الدوري الألماني لكرة القدم هذا الموسم بعد فوزه على يونيون برلين بنتيجة 1-0، وسقوط ملاحقه بايرن ميونخ حامل اللقب أمام هايدنهايم بنتيجة 3-2 ضمن منافسات الجولة 28 من المسابقة، اليوم السبت.

وسجل فلوريان فيرتز هدف ليفركوزن الوحيد في الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع في الشوط الأول. ورفع ليفركوزن رصيده إلى 76 نقطة ليوسع الفارق مع بايرن ميونخ إلى 16 نقطة قبل 6 جولات من انتهاء البوندسليغا، بينما تجمد رصيد يونيون برلين عند 29 نقطة في المركز الـ12.

وبإمكان ليفركوزن أن يتوّج بطلا للـ"بوندسليغا" بعد احتلاله المركز الثاني 5 مرات، على ملعبه وأمام جماهيره في حال فوزه على فيردر بريمن الأحد المقبل، أو في حال تعرض بايرن لهزيمته الثالثة تواليا قبلها بيوم أمام كولن.

وما زال رجال المدرب الإسباني شابي ألونسو يصارعون على 3 جبهات، فإلى جانب اقترابهم من حسم لقب الدوري، تأهلوا إلى نهائي كأس ألمانيا؛ حيث سيواجهون كايزلرسلاوترن من الدرجة الثانية، وبلغوا ربع نهائي مسابقة الدوري الأوروبي "يورويا ليغ"؛ حيث سيلعبون ضد ست هام الإنجليزي.

هزيمة سادسة لبايرن ميونخ

وتكبد بايرن ميونخ خسارته السادسة في الدوري هذا الموسم أمام مضيفه هايدنهايم، وتجمد رصيده عند 60 نقطة في المركز الثاني، وبقي مهددا بفقدان اللقب بعد التتويج به 11 مرة متتالية، بينما رفع هايدنهايم رصيده إلى 33 نقطة ليقفز للمركز العاشر.

ولم يحافظ بايرن ميونخ على تقدمه بهدفين سجلهما هاري كين وسيرجي غنابري في الدقيقتين 38 و45 بل رد هايدنهايم بـ3 أهداف سجلها كيفن سيسا وتيم كلينيست "ثنائية" في الدقائق 51 و79.

⏱️ د.45 | هايدنهايم 0-2 بايرن ميونيخ

⏱️ د.79 | هايدنهايم 3-2 بايرن ميونيخ 🤯 ماذا يحدث للعملاق البافاري؟#الدوري_الألماني#Bundesliga pic.twitter.com/gJgTAmnjfJ — beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 6, 2024

ورفع كين مهاجم توتنهام السابق رصيده إلى 32 هدفا في 28 مباراة في الدوري هذا الموسم.

وفي مواجهات أخرى، فاز لايبزيغ على مضيفه فرايبورغ بنتيجة 4-1، ليرفع رصيده إلى 53 نقطة في المركز الرابع بينما تجمد رصيد فرايبورج عند 36 نقطة في المركز الثامن.

كما اكتسح ماينز ضيفه دارمشتات بنتيجة 4-0، وفاز كولن بصعوبة على بوخوم بنتيجة 2-1.