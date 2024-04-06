شاهد.. الأهلي المصري يبلغ نصف نهائي أبطال أفريقيا للمرة الخامسة على التوالي

بلغ الأهلي المصري الدور قبل النهائي من دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم للمرة الخامسة على التوالي، وذلك عقب فوزه على سيمبا التنزاني 2-صفر، الجمعة، في إياب ربع النهائي من المسابقة.

وكان الأهلي قد فاز ذهابا في تنزانيا 1-صفر، ليبلغ الدور قبل النهائي متفوقا 3 -صفر بمجموع المباراتين، حيث سيواجه الفائز من مباراة أخرى بدور الثمانية تجمع بين بيترو أتليتكو الأنغولي ومازيمبي الكونغولي، حيث انتهت مباراة الذهاب بالتعادل السلبي وتقام مباراة الإياب اليوم السبت.

وسجل عمرو السولية هدف التقدم للأهلي في الدقيقة 47، قبل أن يضيف محمود عبد المنعم كهربا الهدف الثاني من ضربة جزاء في الدقيقة التاسعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

ركلات الترجيح تؤهل صن داونز

تصدى رونوين وليامز حارس مرمى ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي لركلتي ترجيح ليقود فريقه إلى الدور قبل النهائي بفوزه 3-2 على ضيفه يانغ أفريكانز التنزاني بعد انتهاء الوقت الأصلي لمباراة إياب دور الثمانية دون أهداف.

وانتهت مباراة الذهاب التي أقيمت في تنزانيا قبل أسبوع بالتعادل السلبي أيضا، ليلجأ الفريقان مباشرة إلى ركلات الترجيح التي تألق خلالها حارس منتخب جنوب أفريقيا.

وأهدر يانغ أفريكانز العديد من الفرص الخطيرة خاصة في الشوط الثاني ليهدر فرصة الفوز والتأهل إلى قبل النهائي للمرة الأولى في تاريخ مشاركاته بالمسابقة.

ماميلودي صنداونز إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا ⏯️⚽️ شاهد ركلات الترجيح#دوري_أبطال_أفريقيا pic.twitter.com/HMS0HDiiAV — beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 5, 2024

وبعد أن تصدى وليامز لركلتي ترجيح تكفل إبراهيم حمد لاعب يانغ أفريكانز بإهدار ركلة الترجيح الخامسة لفريقه ليضمن صن داونز التأهل.

ويلعب صن داونز في قبل النهائي مع الفائز من مواجهة دور الثمانية التي تجمع بين الترجي التونسي ضد آسيك من ساحل العاج اليوم السبت، وكان الفريقان قد تعادلا ذهابا دون أهداف.