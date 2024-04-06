شاهد.. اشتباكات عنيفة بين جماهير روما ولاتسيو قبل ديربي العاصمة الإيطالية

ذكرت تقارير إعلامية أن اشتباكات اندلعت بين جماهير روما ولاتسيو قبل ديربي العاصمة، التي تجمعهما -الليلة- في الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وأوضحت وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا" إنه تم إلقاء القبض على أحد مثيري الشغب، عندما دخل 200 مشجع من لاتسيو في شجار مع مجموعة من 100 مشجع لفريق لاتسيو بالقرب من الملعب الأولمبي، حيث تقام المباراة.

واستخدمت قوات الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق الجماهير قبل مباراة ديربي العاصمة التي لديها تاريخ طويل من العنف.

وأشارت التقارير الأولية إلى أن المشاكل بدأت عندما اقتربت مجموعة من جماهير لاتسيو من حانة تتجمع فيها جماهير روما عادة لحضور المباراة.

🇮🇹 Los Ultras de Lazio atacaron a los de Roma en su punto de encuentro, antes de partir para el Estadio Olímpico, en la previa del Derby Della Capitale pic.twitter.com/shpezYxFH9 — 🥊𝕳 BARRAS DEL MUNDO ⚽🍺 (@Barras_LATAM) April 6, 2024

ويتورط مشجعو لاتسيو بشكل متكرر في حوادث ذات دلالات فاشية. في الفترة التي سبقت الديربي، تم توزع منشورات في روما تظهر أحد نزلاء معسكرات الاعتقال يرتدي قميص روما بين القادة الألماني أدولف هتلر والإيطالي بينيتو موسوليني.

والشهر الماضي، اعتقل رجل بشكل مؤقت بعدما رددت جماهير لاتسيو هتافات فاشية، وقاموا بإيماءات فاشية في قاعة الجعة بمدينة ميونخ قبل مواجهة بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا.

ويدخل روما مباراة اليوم وهو في المركز الخامس بجدول ترتيب الكالتشيو، فيما يوجَد لاتسيو في المركز السابع بفارق 7 نقاط.