دي بروين يقود مانشستر سيتي لفوز كبير على كريستال بالاس في البريميرليغ
قلب فريق مانشستر سيتي تأخره بهدف نظيف أمام مضيفه كريستال بالاس إلى فوز 4-2، اليوم السبت، في الجولة الـ32 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
وانتهى الشوط الأول بالتعادل 1-1، حيث تقدم كريستال بالاس بهدف سجله جون فيليب ماتيتا في الدقيقة الرابعة، وتعادل مانشستر سيتي عن طريق كيفن دي بروين في الدقيقة الـ13.
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وفي الشوط الثاني، سجل مانشستر سيتي 3 أهداف عن طريق ريكو لويس (47) وإيرلينغ هالاند (66) وكيفن دي بروين (70).
في حين سجل كريستال بالاس هدفه الثاني عن طريق أودسون إدوارد في الدقيقة الـ86.
ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 70 نقطة في المركز الثاني، مؤقتا، بفارق الأهداف خلف ليفربول، وبفارق نقطتين أمام أرسنال، في حين توقف رصيد كريستال بالاس عند 30 نقطة في المركز الـ14.
ماتيتا يفاجئ مانشستر سيتي بهدف مبكّر 😱#الدوري_الإنجليزي | #مانشستر_سيتي pic.twitter.com/1vyevPI2zC
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 6, 2024
دي بروين يعادل الكفة سريعاً بهدف رائع 🔥⚽️#الدوري_الإنجليزي | #مانشستر_سيتي | #كريستال_بالاس pic.twitter.com/CY4BvW02hF
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 6, 2024
⚽️🥅 ريكو لويس يمنح التقدم للسيتيزنز ويسجل الهدف الثاني#الدوري_الإنجليزي_الممتاز | #كريستال_بالاس_مانشستر_سيتي #PremierLeague pic.twitter.com/PYWWjtHZYS
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 6, 2024
⚽️🔥 هالاند يُسجل أخيراً بعد تمريرة مميزة من دي بروين#الدوري_الإنجليزي_الممتاز | #كريستال_بالاس_مانشستر_سيتي#PremierLeague pic.twitter.com/96a6k89R0Q
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 6, 2024
⚽️🔥 تناغم رائع بين غريليتش، رودري ودي بروين يثمر عن الهدف الرابع للسيتي#الدوري_الإنجليزي_الممتاز | #كريستال_بالاس_مانشستر_سيتي#PremierLeague pic.twitter.com/g7yGRIM8uL
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 6, 2024