رياضة|الدوري الإنجليزي

دي بروين يقود مانشستر سيتي لفوز كبير على كريستال بالاس في البريميرليغ

دي بروين (يسار) سجل هدفين وصنع هدفا في فوز مانشستر سيتي (رويترز)
6/4/2024-|آخر تحديث: 6/4/202404:57 م (بتوقيت مكة المكرمة)

قلب فريق مانشستر سيتي تأخره بهدف نظيف أمام مضيفه كريستال بالاس إلى فوز 4-2، اليوم السبت، في الجولة الـ32 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل 1-1، حيث تقدم كريستال بالاس بهدف سجله جون فيليب ماتيتا في الدقيقة الرابعة، وتعادل مانشستر سيتي عن طريق كيفن دي بروين في الدقيقة الـ13.

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وفي الشوط الثاني، سجل مانشستر سيتي 3 أهداف عن طريق ريكو لويس (47) وإيرلينغ هالاند (66) وكيفن دي بروين (70).

في حين سجل كريستال بالاس هدفه الثاني عن طريق أودسون إدوارد في الدقيقة الـ86.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 70 نقطة في المركز الثاني، مؤقتا، بفارق الأهداف خلف ليفربول، وبفارق نقطتين أمام أرسنال، في حين توقف رصيد كريستال بالاس عند 30 نقطة في المركز الـ14.

 

 

 

المصدر : وكالات