بنزيمة يوضح أسباب تراجع مستواه مع الاتحاد السعودي

منذ أن غادر ريال مدريد إلى الاتحاد السعودي الصيف الماضي، يعاني كريم بنزيمة لتحقيق المستوى نفسه الذي أبان عنه في البرنابيو، ولا يزال فريقه بعيدا عن المنافسة على لقب الدوري السعودي للمحترفين.

وغادر الدولي الفرنسي السابق (36 عاما) النادي الملكي الصيف الماضي، وانتقل إلى الاتحاد السعودي في صفقة مجانية.

ويحتل الاتحاد المركز الرابع حاليا برصيد 47 نقطة بفارق الأهداف عن التعاون، لكنه يتخلف بفارق 30 نقطة عن الهلال متصدر الدوري بعد 27 مباراة.

كما يتخلف بفارق 20 نقطة تقريبًا عن النصر بقيادة كريستيانو رونالدو، الذي يحتل المركز الثاني برصيد 65 نقطة.

وبالنظر إلى إحصائيات الاتحاد، فقد خسر الفريق 8 مباريات من أصل 27.

All eyes on me 🐐 pic.twitter.com/PZhHrqHL60 — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) November 12, 2023

ولم يحقق بنزيمة بعد مع الاتحاد مستوى النجاح نفسه الذي حققه في الدوري الإسباني، وقد يستغرق الأمر بعض الوقت قبل أن يفعل ذلك.

ولم يزر بنزيمة شباك المنافسين منذ هدفه خلال الخسارة أمام الأهلي المصري 1-3 في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وخاض بنزيمة 26 مباراة مع نادي الاتحاد السعودي حتى الآن في موسم 2023-2024 في جميع المسابقات، وسجل خلالها 12 هدفا مع صناعة 8 أهداف، ومع أن هذه الأرقام الهجومية تُعد جيدة نوعا ما، فما زال المهاجم الفرنسي يتعرّض للانتقادات من مشجعي نادي الاتحاد.

وأوضح الفرنسي أنه لا يستطيع تحقيق النجاح بمفرده ويحتاج إلى مساعدة الآخرين من أجل القيام بذلك، كما أشار إلى أن الوضع الذي يجد نفسه فيه في السعودية يختلف كثيرا عما عاشه في إسبانيا.

وقال "لأنها ليست نفس المباراة، وليسوا نفس اللاعبين، أحتاج إلى المساعدة في الملعب. لا أستطيع الفوز بمباراة واحدة بمفردي".

وأضاف "أحتاج إلى لاعبين آخرين وأحتاج إلى كثير من الأشياء. لكن الأمر مختلف. إنه موسمي الأول في السعودية، وآمل أن أنهي الموسم بشكل جيد، وآمل أن أفوز، وهذا كل شيء".

ولم يتوقف بنزيمة عند ذلك، بل أشار إلى أن كل الخيارات تبقى مفتوحة في ما يخص مستقبله مع "العميد" عقب نهاية الموسم.