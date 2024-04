بنزيمة يوضح أسباب تراجع مستواه مع الاتحاد السعودي

منذ أن غادر ريال مدريد إلى الاتحاد السعودي الصيف الماضي، يعاني كريم بنزيمة لتحقيق المستوى نفسه الذي أبان عنه في البرنابيو، ولا يزال فريقه بعيدا عن المنافسة على لقب الدوري السعودي للمحترفين.

وغادر الدولي الفرنسي السابق (36 عاما) النادي الملكي الصيف الماضي، وانتقل إلى الاتحاد السعودي في صفقة مجانية.

ويحتل الاتحاد المركز الرابع حاليا برصيد 47 نقطة بفارق الأهداف عن التعاون، لكنه يتخلف بفارق 30 نقطة عن الهلال متصدر الدوري بعد 27 مباراة.

كما يتخلف بفارق 20 نقطة تقريبًا عن النصر بقيادة كريستيانو رونالدو، الذي يحتل المركز الثاني برصيد 65 نقطة.

وبالنظر إلى إحصائيات الاتحاد، فقد خسر الفريق 8 مباريات من أصل 27.

All eyes on me 🐐 pic.twitter.com/PZhHrqHL60

— نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) November 12, 2023