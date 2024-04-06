الأداء المتذبذب.. معضلة الأهلي المصري هذا الموسم

رد السويسري مارسيل كولر، مدرب الأهلي المصري، على انتقادات جماهير الفريق بسبب تذبذب الأداء خلال المباريات الأخيرة، خاصة أمام سيمبا التنزاني في دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، بطرح سؤال مثير: هل يؤدي الفريق بصورة جيدة ويخسر المباريات؟

وتأهل الأهلي، حامل اللقب، إلى قبل النهائي بعد تغلبه بهدفين على سيمبا في إياب دور الثمانية أمس الجمعة، وكان الأهلي قد فاز بلقاء الذهاب 1-صفر.

وقال كولر في مؤتمر صحفي "تغلّبنا على ظروف قاسية في الذهاب ولأول مرة نلعب بهذا الأسلوب، وسجلنا 3 أهداف وتأهلنا، هل هذا أفضل أم نخسر ونبكي على الخروج؟

وأضاف "تركت الاستحواذ لسيمبا وعرفنا كيفية التحكّم في المباراة، وأهدرنا عدة فرص في الشوط الثاني، والنتيجة في المباراتين جيدة، وسعداء بالتأهل".

وتقدم الأهلي في الدقيقة 48 عن طريق عمرو السولية، إثر كرة عرضية من رضا سليم من جهة اليسار، وصلت إلى أنتوني موديست المتمركز منتصف منطقة الجزاء، ليمهد الكرة بشكل جيد للسولية القادم من الخلف، فسدد كرة بباطن القدم اليمنى سكنت الشباك.

وأحرز الأهلي الهدف الثاني في الدقيقة التاسعة من الوقت المحتسب بدل الضائع عن طريق البديل محمود كهربا، من ركلة جزاء احتسبها حكم المباراة إثر عرقلة حسين الشحات.

من جهته، قال السولية إن فريقه واجه مباراة صعبة لكن اللاعبين كانوا على قدر المسؤولية.

وأضاف "سعيد بتسجيل الهدف الأول، وفي الوقت نفسه ‏الصعود إلى قبل نهائي دوري الأبطال.. كانت لنا أفضلية في الشوط الأول ونجحنا في ترجمة أحقيتنا بالصعود في الشوط الثاني‏. هدفنا ‏التتويج باللقب وإسعاد الجماهير الداعمة للفريق في كل ‏الأوقات".

وقال الظهير الأيمن محمد هاني "حققنا هدفنا بالفوز على سيمبا، وحسمنا تأهلنا إلى نصف النهائي، وهو الأهم في المرحلة ‏الحالية".‏

وختم "لا توجد أي تفضيلات في نصف النهائي، أي فريق يتأهل ‏لملاقاة الأهلي في قبل النهائي سيتم التحضير له بشكل جيد، من أجل الفوز ومواصلة ‏المشوار نحو التتويج".