أرسنال يستعيد صدارة البريميرليغ بفوز كاسح على برايتون

قفز فريق أرسنال لصدارة الدوري الإنجليزي لكرة القدم مؤقتا بالفوز على مضيفه برايتون بنتيجة 3-0 ضمن منافسات الجولة 32 من المسابقة، اليوم السبت.

وسجل أهداف المباراة بوكايو ساكا من ركلة جزاء وكاي هافيرتز ولياندرو تروسارد في الدقائق 33 و62 و86.

ورفع أرسنال رصيده إلى 71 نقطة، وخلفه مانشستر سيتي حامل اللقب برصيد 70 نقطة متساويا مع ليفربول الذي سيلاقي مانشستر يونايتد في قمة مباريات الجولة، غدا الأحد.

أما برايتون فواصل ترنحه للجولة الثالثة على التوالي بعد خسارته العاشرة في الدوري هذا الموسم، وتجمد رصيده عند 43 نقطة في المركز العاشر.

أستون فيلا يفلت من الخسارة

وأفلت أستون فيلا من الخسارة أمام ضيفه برنتفورد وخرج متعادلا 3-3.

وتقدم أستون فيلا بهدفين لأولي واتكينز (39) ومورغان روجرز (46)، لكن برنتفورد رد بثلاثية تناوب على تسجيلها الدانماركي زانكا (59) والكاميروني براين مبويمو (61) والكونغولي الديمقراطي يوان ويسا (68)، قبل أن ينقذ واتكينز أصحاب الأرض من الخسارة بإدراكه التعادل (81).

⚽️🔥 33 ثانية فقط على بداية الشوط الثاني كانت كافية لمورغان روجرز لتعزيز تقدم آستون فيلا#الدوري_الإنجليزي_الممتاز #PremierLeague pic.twitter.com/1jb3opiDGh — beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 6, 2024

ورفع واتكينز رصيده إلى 17 هدفا هذا الموسم منفردا بالمركز الثاني على لائحة الهدافين.

وعزز أستون فيلا موقعه في المركز الرابع برصيد 60 نقطة وبات مهددا بالتراجع إلى الخامس في حال فوز توتنهام (57 مع أفضلية فارق الأهداف) على ضيفه نوتنغهام فوريست غدا الأحد.

انتصار صعب لإيفرتون

وتنفس إيفرتون الصعداء بفوز صعب على بيرنلي بهدف وحيد سجله دومينيك كالفيرت ليوين (45+2).

وأكمل بيرنلي المباراة بـ10 لاعبين إثر طرد مدافعه الأيرلندي دارا أوشي في الدقيقة 67.

وهو الفوز الأول لإيفرتون في مبارياته الـ14 الأخيرة في الدوري وتحديدا منذ تغلبه على بيرنلي 2-0 في 16 ديسمبر/كاون الثاني الماضي، والتاسع هذا الموسم، فرفع رصيده إلى 29 نقطة، علما أن الرابطة حسمت 6 نقاط من رصيده بسبب خرقه القواعد المالية.

وصعد إيفرتون إلى المركز الـ15 بفارق الأهداف أمام برنتفورد.

وحذا حذوه لوتون تاون بتغلبه على بورنموث بهدفين لجوردان كلارك (73).