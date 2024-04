حكم مباراة ليفربول و شيفيلد يونايتد يسمح للاعبين المسلمين بكسر صيامهم

أوقف الحكم ستيوارت أتويل مباراة ليفربول وضيفه شيفيلد ضمن الجولة الـ31 من الدوري الإنجليزي الممتاز لبضع دقائق لفسح المجال للاعبين المسلمين فرصة كسر صيامهم.

وتوقفت المباراة في الدقيقة 25، ليتوجه مدافع ليفربول الدولي الفرنسي إبراهيما كوناتي والمصري محمد صلاح إلى جنب الملعب لكسر صيامهما.

ونال هذا الأمر استحسانا واسعا من قبل المشجعين والجماهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بما أنه لا يسمح في مسابقات أخرى بالقارة الأوروبية بإيقاف مباراة من أجل كسر اللاعبين لصيامهم.

وتوقفت مباراتان في الدوري الإنجليزي لكرة القدم -الثلاثاء- من أجل فسح المجال للاعبين المسلمين لشرب الماء.

وتوقفت مباراة جمعت فريقي بورنموث وكريستال بالاس ضمن الجولة الـ31 من الدوري الإنجليزي، عند الدقيقة الثالثة من أجل أن يقوم لاعب بورنموث البوركينابي دانغو واتارا بكسر صيامه بشكل سريع.

وشهدت مباراة نيوكاسل يونايتد ضد إيفرتون، على ملعب "سانت جيمس بارك"، موقفا مشابها في الدقيقة 19، من أجل تناول اللاعبين المسلمين الإفطار سريعا.

وفي رمضان الماضي، طُلب من الحكام ايقاف اللعب لبعض الوقت لتسهيل عملية إفطار اللاعبين المسلمين الصائمين خلال المباريات التي تتزامن مع أذان المغرب.

Newcastle vs. Everton paused once the sun went down to allow their Muslim players to break Ramadan fast pic.twitter.com/OIQXAdqVEd

— B/R Football (@brfootball) April 2, 2024