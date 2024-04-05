بعد تعرضه لأزمة قلبية.. نجل ليبرون جيمس يسعى للعب مع والده بالدوري الأميركي لكرة السلة

أعلن بروني جيمس، نجل أسطورة كرة السلة الأميركي ليبرون جيمس، اليوم الجمعة دخوله عملية اختيار اللاعبين الجدد (درافت) بدوري كرة السلة الأميركي للمحترفين 2024، مع احتفاظه بأهليته الجامعية بعد أقل من عام واحد على تعرضه لأزمة قلبية.

وتعرض بروني (19 عاما) لأزمة قلبية في يوليو/تموز الماضي أثناء تدريباته مع فريق جامعة جنوب كاليفورنيا.

ودخل المستشفى وأُودع بوحدة العناية المركزة قبل السماح له بالمغادرة بعدها بـ3 أيام، وحصل على الضوء الأخضر للعودة إلى فريقه بعد 4 أشهر من الواقعة.

وقال بروني عبر إنستغرام "عشت عاما مليئا بالتقلبات، لكن ذلك ساهم في نموي رجلا وطالبا ورياضيا. قررت دخول عملية اختيار اللاعبين الجدد بدوري كرة السلة الأميركي للمحترفين مع الحفاظ على أهليتي الجامعية…".

وكان ليبرون جيمس الأب، الذي يلعب في لوس أنجلوس ليكرز، وأحد أفضل لاعبي كرة السلة على مر العصور، قد عبّر عن اهتمامه باللعب يوما ما إلى جوار نجله في دوري السلة الأميركي للمحترفين قبل أن يسدل الستار على مسيرته.

وستقام عملية اختيار اللاعبين الجدد 2024 يومي 26 و27 يونيو/حزيران المقبل.