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"التضامن مع غزة وفلسطين".. جماهير برشلونة تنفجر بمواجهة فريق إسرائيلي

فريق برشلونة لكرة السلة (مواقع التواصل)
برشلونة هزم مكابي تل أبيب 92-89 في الدوري الأوروبي لكرة السلة (مواقع التواصل)
5/4/2024-|آخر تحديث: 5/4/202402:53 م (بتوقيت مكة المكرمة)

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي -أمس الخميس- مقطع فيديو يظهر جماهير فريق برشلونة لكرة السلة وهي تردد هتافات مناصرة لفلسطين.

جاء ذلك في مواجهة البرسا ضد فريق مكابي تل أبيب الإسرائيلي في مباراة بالدوري الأوروبي لكرة السلة، والتي انتهت بفوز الفريق الكتالوني على أرضه وبين جماهيره بنتيجة 92-89.

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ورددت جماهير "البلوغرانا" عبارات مناصرة لغزة والقضية الفلسطينية، أبرزها "الحرية لفلسطين".

وتشهد إسبانيا مظاهرات مستمرة وحاشدة نصرة لقطاع غزة منذ العدوان الإسرائيلي المستمر عليه منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023.

بدوره، أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز في وقت سابق عزم بلاده الاعتراف بدولة فلسطين قبل حلول فصل الصيف.

وفي اليوم الـ182 للحرب على غزة يواصل الاحتلال الإسرائيلي شن غارات جوية على الأهداف المدنية في قطاع غزة، وارتفعت حصيلة الشهداء إلى أكثر من 33 ألفا ونحو 76 ألف جريح.

المصدر : مواقع إلكترونية + مواقع التواصل الاجتماعي