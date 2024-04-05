الإنجليزي هاري كين يتفوق على رونالدو ومبابي ويفوز بجائزة هداف العالم

فاز الدولي الإنجليزي هاري كين مهاجم بايرن ميونخ الألماني، اليوم الجمعة، بجائزة أفضل هداف على مستوى دوريات العالم لسنة 2023، وفق الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء لكرة القدم.

وقال الموقع الرسمي للاتحاد "فاز هاري كين بجائزة الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء لأفضل هداف في الدوريات الوطنية لعام 2023".

وأضاف "كين سجل 38 هدفا في العام، تقاسمها بين اثنين من الأندية، بواقع 17 هدفا مع توتنهام، و21 هدفا مع بايرن ميونخ، وسجل كل من كيليان مبابي وكريستيانو رونالدو 34 هدفا ليأخذا موقعهما على منصة التتويج".

ورغم اقتراب باير ليفركوزن (73 نقطة) من حسم لقب الدوري الألماني على حساب بايرن ميونخ (60 نقطة) فإن كين يتصدر هدافي البطولة برصيد 31 هدفا بفارق 8 أهداف عن أقرب منافسيه.

وتقدم جائزة أفضل هداف في العالم في الدوريات المحلية سنويا من الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء في كرة القدم "آي إف إف إتش إس" (IFFHS) للاعب الأكثر تسجيلا للأهداف خلال عام واحد ضمن أفضل 100 دوري درجة أولى عبر العالم.