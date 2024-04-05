أسباب عدم استضافة السعودية لقمة الأهلي والزمالك في الدوري المصري

تعثرت استضافة العاصمة السعودية الرياض مباراتي الأهلي والزمالك في الدوري المصري لكرة القدم، بحسب ما كشف المتحدث باسم الزمالك ورئيس هيئة الترفيه السعودية تركي آل الشيخ.

وكانت السعودية قدّمت عرضا لاستضافة المباراتين "بمئات ملايين (الجنيهات) ومبلغ آخر بالملايين لباقي أندية الدوري سيكون مناسبا لقيمة منتج الدوري المصري"، بحسب رئيس رابطة الدوري المصري أحمد دياب.

ويلعب الأهلي حامل اللقب وبطل أفريقيا مع الزمالك ثالث الموسم الماضي ذهابا في 15 الشهر الحالي في مباراة مؤجلة من المرحلة العاشرة، قبل مواجهة ثانية في 25 يونيو/حزيران المقبل.

وبعد تعليق للمتحدث باسم الزمالك أحمد سالم على موقع فيسبوك أفاد بأن فريقه "سيتواجد في ملعب القاهرة في 15 (أبريل/نيسان) لمقابلة فريق الأهلي"، كشف آل الشيخ عن تفاصيل المفاوضات، عازيا أسباب تعذر إقامة المباراتين في السعودية إلى قوانين الاتحاد الدولي (فيفا)، لرفض لعب أي مواجهة في الدوري خارج القارة.

ورد آل الشيخ على سالم، قائلا في حسابه على فيسبوك: "الأخ المتحدث حاول تأخذ البطولة في شيء آخر إذا لم تستطع أخذها في الملعب".

وأضاف في مكالمة هاتفية مع قناة "أون تايم سبورتس" المصرية -أمس الخميس- ردا على مزاعم رفض الزمالك خوض المباراة في السعودية: "الزمالك وافق قبل الأهلي على خوض مباراتين في السعودية مقابل مليون دولار إضافة إلى الإقامة".

وتابع أنه استفسر من المصري هاني أبو ريدة عضو مجلس الفيفا حول قانونية استضافة المباراتين، "لكنه أبلغني بأن أنظمة الفيفا تمنع إقامة مباريات الدوري في قارة أخرى. وهناك واقعة مماثلة لمباراة في الدوري الإسباني بين برشلونة وجيرونا تم رفض إقامتها في الولايات المتحدة، لأن النقل يرتبط فقط بوجود ظروف سياسية وقهرية".

وسبق أن تقابل قطبا الكرة المصرية في السعودية في الثامن من الشهر الماضي ضمن أول نهائي لكأس مصر يقام خارج البلاد، وانتهى بتتويج الأهلي باللقب للمرة الـ39 في تاريخه.

وأوضح آل الشيخ: "أكّد لي أبو ريدة أن حالة نهائي كأس مصر مختلفة لأنها مباراة واحدة ولا تؤثر على فرق أخرى".

وأضاف أن أبو ريدة أبلغه "باستحالة استضافة السعودية مباريات الأهلي الأفريقية لأنها بطولة قارية".

بدوره، قال رئيس رابطة الدوري المصري أحمد دياب: "خاطبنا الأهلي والزمالك لإقامة قمة الدوري في السعودية وتسلمنا موافقات رسمية من الطرفين، وبدأنا باقي الإجراءات والخطوات لإكمال المشروع".

وتابع: "لم نحصل على رد من الفيفا حتى الآن بشأن إمكانية إقامة القمة في السعودية، وفي حال وصلنا رد فلن نستطيع بسبب ضيق الوقت".

ويحتل الأهلي الذي وضع قدما في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بفوزه على مضيفه سيمبا التنزاني بهدف نظيف، المركزَ العاشر في الدوري حاليا بـ17 نقطة، علما أن له عددا كبيرا من المباريات المؤجلة (لعب 8)، في حين يتأخّر عنه الزمالك بنقطتين في المركز الـ13 بـ15 نقطة (لعب 11).

ويحمل الأهلي -الذي يواجه سيمبا في القاهرة الليلة- الرقم القياسي بعدد ألقاب الدوري بـ43 لقبا، متقدما على غريمه الزمالك الذي فاز بـ14 لقبا آخرها في موسم 2021-2022.