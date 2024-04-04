8 صفقات دخلت نادي الأسوأ في تاريخ كرة القدم

يعد الإنجليزي كالفن فيليبس، لاعب مانشستر سيتي والمعار إلى أستون فيلا، أحدث ضحايا الصفقات السيئة والاختيارات الخاطئة من اللاعب والفريق على حد سواء.

وكان يأمل الدولي الإنجليزي بالانتقال إلى "المطارق" على سبيل الإعارة، في إعادة إحياء مسيرته، بعد فترة مخيبة للآمال مع مانشستر سيتي، ولكن بدلا من ذلك شهد مستواه تراجعا كبيرا.

ويعيش فيليبس (28 عاما) حاليا فترة صعبة، فهو انضم إلى ويستهام بحثا عن دقائق لعب أكثر، ولكنه بقي حبيس الدكة ولم يجد المدرب ديفيد مويس أن مشاركته تشكل إضافة، وهذا التراجع في المستوى وعدم مشاركته بانتظام سيصعب عليه المشاركة مع "الأسود الثلاثة" في كأس أمم أوروبا الصيف القادم في ألمانيا.

وفيليبس -الذي كان النجم الأول لفريقه ليدز يونايتد قبل الانتقال لمانشستر سيتي- ليس اللاعب الوحيد الذي تراجع مستواه وخسر مركزه بسبب اختياره الخاطئ وقراره بالرحيل عن فريق كان نجمه الأول وكان يقدم مستويات مذهلة معه.

وهذه 8 من أسوأ الصفقات في تاريخ الساحرة المستديرة، والتي فشل خلالها اللاعبون في إثبات أنفسهم بفرقهم الجديدة بسبب تراجع مستوياتهم:

الإنجليزي كالفين فيليبس: انتقل من ليدز يونايتد إلى مانشستر سيتي عام 2022 ومن ثم إعارة إلى يستهام يونايتد الصيف الماضي.

التشيلي أليكسيس سانشيز: انتقل من أرسنال إلى مانشستر يونايتد عام 208.

الإسباني فيرناندو توريس: انتقل من ليفربول إلى تشلسي عام 2011.

البلجيكي إيدين هازارد: انتقل من تشلسي إلى ريال مدريد عام 2019.

الأرجنتيني خوان سيبستيان فيرون: انتقل من لاتسيو إلى مانشستر يونايتد عام 2001.

العاجي نيكولاس بيبي: انتقل من ليون إلى أرسنال عام 2019.

الأوكراني أندريه شيفشينكو: انتقل من ميلان إلى تشلسي عام 2006.