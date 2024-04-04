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مقتل لاعب كايزر تشيفز الجنوب أفريقي رميا بالرصاص

Supersport United's Luke Fleurs in action during the DStv Premiership match between Supersport United and Richards Bay at the Lucas Moripe Stadium, Atteridgeville, South Africa, on Jan. 22, 2023. Fleurs has been killed in a hijacking in Johannesburg, his Kaizer Chiefs club said on Thursday, April 4, 2024. (Muzi Ntombela/BackpagePix via AP)
فلورز لاعب كايزر تشيفز الجنوب أفريقي (أسوشيتد برس)
4/4/2024

أكد مسؤولو الشرطة -اليوم الخميس- أن لاعب منتخب جنوب أفريقيا الأولمبي السابق لوك فلورز، الذي لعب في كايزر تشيفز الأكثر شعبية في البلاد، قُتل أثناء محاولة اختطاف في جوهانسبرغ.

وأصيب اللاعب الشاب (24 عاما) برصاصة في صدره بمحطة للتزود بالوقود أمس الأربعاء وهرب المهاجمون بسيارته.

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وقال المتحدث باسم الشرطة، مافيلا ماسوندو، للصحفيين "أثناء انتظاره لخدمة عامل الوقود، واجهه رجلان مسلحان"، مضيفا أنه لم يتم اعتقال أي شخص حتى الآن.

وخاض قلب الدفاع فلورز كافة مباريات جنوب أفريقيا في أولمبياد طوكيو عام 2021، وانضم للمنتخب الأول في نفس العام لخوض مباراة ضد إثيوبيا في تصفيات كأس العالم رغم أنه جلس على مقاعد البدلاء ولم يشارك.

وقال رئيس اتحاد جنوب أفريقيا لكرة القدم، داني جوردان، "لقد استيقظنا على الأخبار المفجعة بوفاة هذا الشاب. إنها خسارة فادحة لعائلته وأصدقائه وزملائه وكرة القدم بشكل عام. نحن جميعا نشعر بالحزن لوفاة هذا الشاب".

وانضم فلورز إلى كايزر تشيفز قادما من "سوبر سبورت يونايتد" في أكتوبر/تشرين الأول، بعد أن نشأ في أكاديمية أبونتو لكرة القدم في كيب تاون.

المصدر : رويترز