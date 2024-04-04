مقتل لاعب كايزر تشيفز الجنوب أفريقي رميا بالرصاص

أكد مسؤولو الشرطة -اليوم الخميس- أن لاعب منتخب جنوب أفريقيا الأولمبي السابق لوك فلورز، الذي لعب في كايزر تشيفز الأكثر شعبية في البلاد، قُتل أثناء محاولة اختطاف في جوهانسبرغ.

وأصيب اللاعب الشاب (24 عاما) برصاصة في صدره بمحطة للتزود بالوقود أمس الأربعاء وهرب المهاجمون بسيارته.

وقال المتحدث باسم الشرطة، مافيلا ماسوندو، للصحفيين "أثناء انتظاره لخدمة عامل الوقود، واجهه رجلان مسلحان"، مضيفا أنه لم يتم اعتقال أي شخص حتى الآن.

It is with a great deal of sadness that we announce that Kaizer Chiefs player, Luke Fleurs tragically lost his life last night during a hijacking incident in Johannesburg. Our thoughts and prayers are with his family and friends at this difficult time. The SAPS are handling… pic.twitter.com/4CTCiH1I41 — Kaizer Chiefs (@KaizerChiefs) April 4, 2024

وخاض قلب الدفاع فلورز كافة مباريات جنوب أفريقيا في أولمبياد طوكيو عام 2021، وانضم للمنتخب الأول في نفس العام لخوض مباراة ضد إثيوبيا في تصفيات كأس العالم رغم أنه جلس على مقاعد البدلاء ولم يشارك.

وقال رئيس اتحاد جنوب أفريقيا لكرة القدم، داني جوردان، "لقد استيقظنا على الأخبار المفجعة بوفاة هذا الشاب. إنها خسارة فادحة لعائلته وأصدقائه وزملائه وكرة القدم بشكل عام. نحن جميعا نشعر بالحزن لوفاة هذا الشاب".

وانضم فلورز إلى كايزر تشيفز قادما من "سوبر سبورت يونايتد" في أكتوبر/تشرين الأول، بعد أن نشأ في أكاديمية أبونتو لكرة القدم في كيب تاون.