مقتل لاعب كايزر تشيفز الجنوب أفريقي رميا بالرصاص

أكد مسؤولو الشرطة -اليوم الخميس- أن لاعب منتخب جنوب أفريقيا الأولمبي السابق لوك فلورز، الذي لعب في كايزر تشيفز الأكثر شعبية في البلاد، قُتل أثناء محاولة اختطاف في جوهانسبرغ.

وأصيب اللاعب الشاب (24 عاما) برصاصة في صدره بمحطة للتزود بالوقود أمس الأربعاء وهرب المهاجمون بسيارته.

وقال المتحدث باسم الشرطة، مافيلا ماسوندو، للصحفيين "أثناء انتظاره لخدمة عامل الوقود، واجهه رجلان مسلحان"، مضيفا أنه لم يتم اعتقال أي شخص حتى الآن.

It is with a great deal of sadness that we announce that Kaizer Chiefs player, Luke Fleurs tragically lost his life last night during a hijacking incident in Johannesburg.

Our thoughts and prayers are with his family and friends at this difficult time.

The SAPS are handling… pic.twitter.com/4CTCiH1I41

— Kaizer Chiefs (@KaizerChiefs) April 4, 2024