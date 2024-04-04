قرار غير قانوني.. إيتو "مندهش" من تعيين مدرب للكاميرون دون علمه

قال رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم النجم الدولي السابق صامويل إيتو إن تعيين البلجيكي مارك بريس مدربا جديدا للمنتخب الوطني "غير قانوني"، وذلك في رسالة موجهة إلى وزارة الرياضة في البلاد.

وأضاف الهداف التاريخي للمنتخب في رسالته الموجهة إلى الوزارة أنه "لا يمكن للاتحاد الوطني الاعتراف بهذه التعيينات التي تتم خارج أي إطار قانوني وتنظيمي"، معربا عن أسفه لعدم إشراك الاتحاد "لا من قريب أو بعيد" في اختيار المدرب الجديد وطاقمه الفني.

وأعلنت وزارة الرياضة -أول أمس الثلاثاء- عن تعيين بريس خلفًا لريغوبير سونغ، الذي ترك منصبه نهاية فبراير/شباط الماضي بعد خروج المنتخب الكاميروني من ثمن نهائي كأس الأمم الأفريقية الأخيرة في ساحل العاج على يد نيجيريا الوصيفة.

وقال الاتحاد الكاميروني إن التعيين الذي قامت به الوزارة يتعارض مع المرسوم الرئاسي المتعلق بتنظيم المنتخبات الكروية الوطنية في الكاميرون، والذي ينص على أن اتحاد اللعبة هو المسؤول عن إدارتها.

وأفاد بأنه لم يتلق أي رد على قائمة المدربين الذين رشحهم للمنصب، معربا عن "دهشته الكبيرة" أمس الأربعاء مما وصفه بالقرار "الأحادي الجانب" من قبل وزارة الرياضة بتعيين بريس (61 عاما).

وإذا بقي بريس في منصبه، سيكون المدرب البلجيكي الثالث الذي يشرف على "الأسود غير المروضة"، مع الأمل في تكرار تجربة مواطنه هوغو بروس الذي قاد المنتخب عام 2017 إلى لقبه الخامس في كأس الأمم الأفريقية.

ويستلم بريس المهمة والمنتخب في صدارة مجموعته الرابعة في تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى مونديال 2026 بعد الفوز على موريشيوس 3-0 والتعادل مع ليبيا 1-1.

وسيكون الاختبار التالي في يونيو/حزيران المقبل حين تخوض الكاميرون مباراتين في الجولتين الثالثة والرابعة ضد ضيفتها الرأس الأخضر التي جمعت 4 نقاط أيضا من مباراتيها الأوليين، ومضيفتها أنغولا (نقطتان من تعادلين).