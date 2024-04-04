رياضة

فينسيوس على رادار ثلاثة أندية كبرى

فبنسيوس يرتبط مع ريال مدريد بعقد يمتد حتى 2027 (رويترز)
4/4/2024

أشارت تقارير صحفية إسبانية إلى أن البرازيلي فينسيوس جونيور نجم ريال مدريد تحت رادار 3 أندية أوروبية مستعدة لدفع 200 مليون يورو لضمه، غير مستبعدة رحيله عن البرنابيو بسبب أجواء العنصرية التي تحاصره في إسبانيا.

وترزح العلاقة بين ريال مدريد ونجمه البرازيلي منذ أيام تحت وقع التوتر والفتور، وسط تخمينات بإمكانية أن يفرز هذا البرود قرارات صادمة لعلّ أحدها رحيل فينيسيوس عن "القلعة البيضاء".

وأشارت صحيفة "سبورت" إلى أن أندية ليفربول وتشلسي الإنجليزيين وباريس سان جيرمان الفرنسي تتطلع للاستفادة من خدمات الجناح البرازيلي.

وألمحت الصحيفة إلى أن خطوة رحيل فينيسيوس قد تكون لها علاقة بالصفقة الوشيكة لتعاقد ريال مدريد مع كيليان مبابي نجم باريس الذي ينشط في نفس مركز الدولي البرازيلي.

كما ربطت الدافع الثاني بانزعاج فينسيوس من أجواء العنصرية في الملاعب الإسبانية، التي تسببت في انهياره بالبكاء خلال مؤتمر صحفي عقده مؤخرا.

وذكرت الصحيفة أن فينيسيوس جونيور تقدم بـ18 شكوى ضد تعرضه لسلوكيات عنصرية، ولكن بلا جدوى، ويرى أن التنديد بالظاهرة أمر لا يكفي.

ولا يبدو ريال مديد على استعداد للتخلي عن فينيسيوس وهو يفكر في تمديد عقده الذي ينتهي عام 2027 حتى عام 2029 مع تحسين آخر في الراتب لجعله أقرب لما سيحصل عليه مبابي، الذي سيكون الأعلى أجرًا في النادي الملكي.

وأظهر فينيسيوس في الفترة الأخيرة تألقًا لافتًا مع فريقه، وحسب أرقام موقع "ترانسفير ماركت" العالمي، فإنّ البرازيلي على مدار 252 مباراة بقميص "البلانكوس" بجميع المسابقات، سجّل 75 هدفًا وقدّم 71 تمريرة حاسمة، في حين خاض هذا الموسم 28 مباراة مع "الميرينغي" أسهم من خلالها في 23 هدفًا ما بين صناعة وتسجيل.

المصدر : الصحافة الإسبانية