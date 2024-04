فينسيوس على رادار ثلاثة أندية كبرى

أشارت تقارير صحفية إسبانية إلى أن البرازيلي فينسيوس جونيور نجم ريال مدريد تحت رادار 3 أندية أوروبية مستعدة لدفع 200 مليون يورو لضمه، غير مستبعدة رحيله عن البرنابيو بسبب أجواء العنصرية التي تحاصره في إسبانيا.

وترزح العلاقة بين ريال مدريد ونجمه البرازيلي منذ أيام تحت وقع التوتر والفتور، وسط تخمينات بإمكانية أن يفرز هذا البرود قرارات صادمة لعلّ أحدها رحيل فينيسيوس عن "القلعة البيضاء".

وأشارت صحيفة "سبورت" إلى أن أندية ليفربول وتشلسي الإنجليزيين وباريس سان جيرمان الفرنسي تتطلع للاستفادة من خدمات الجناح البرازيلي.

🚨🚨| Vinicius Junior is one of the options for Liverpool in case Mo Salah leaves.

وألمحت الصحيفة إلى أن خطوة رحيل فينيسيوس قد تكون لها علاقة بالصفقة الوشيكة لتعاقد ريال مدريد مع كيليان مبابي نجم باريس الذي ينشط في نفس مركز الدولي البرازيلي.

كما ربطت الدافع الثاني بانزعاج فينسيوس من أجواء العنصرية في الملاعب الإسبانية، التي تسببت في انهياره بالبكاء خلال مؤتمر صحفي عقده مؤخرا.

وذكرت الصحيفة أن فينيسيوس جونيور تقدم بـ18 شكوى ضد تعرضه لسلوكيات عنصرية، ولكن بلا جدوى، ويرى أن التنديد بالظاهرة أمر لا يكفي.

Brazilian footballer Vinícius Júnior has spoken out about racism he experienced in Spain while playing for Real Madrid.

Racism has no place in sport. It’s time for change. pic.twitter.com/GXX0s8RPlt

— Human Rights Watch (@hrw) March 30, 2024