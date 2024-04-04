فودن يقود السيتي لفوز عريض وأرسنال يقتنص صدارة الدوري الإنجليزي

استعاد كل من أرسنال ومانشستر سيتي حامل اللقب نغمة الانتصارات بفوز الأول المستحق على ضيفه لوتن تاون 2-0، والثاني بانتصار كبير على ضيفه أستون فيلا 4-1 بفضل هاتريك لواعده فيل فودن الأربعاء، في المرحلة الـ31 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

في المباراة الأولى على ملعب "الإمارات" في العاصمة لندن سجل القائد الدولي النرويجي مارتن أوديغارد (24) والياباني دايكي هاشيوكا (44 خطأ في مرمى فريقه) الهدفين.

واستعاد النادي اللندني الساعي إلى إحراز اللقب الغائب عن خزائنه منذ عام 2004، نغمة الانتصارات بعد تعادله الثمين مع مضيفه مانشستر سيتي في المرحلة الماضية الذي كلفه التنازل عن الصدارة بفارق نقطتين لصالح ليفربول قبل أن يستعيدها اليوم بفارق نقطة واحدة، بانتظار مباراة الأخير أمام ضيفه شيفيلد يونايتد الخميس في ختام المرحلة.

في المقابل، لحق مانشستر سيتي بليفربول إلى المركز الثاني برصيد 67 نقطة مع أفضلية فارق الأهداف للـ"ريدز".

وحقق فريق "المدفعجية" الأهم في الشوط الأول قبل أن يتراجع مستواه نسبيا في الثاني بعدما ضمن النقاط الثلاث.

وكانت المواجهة ضد لوتن تاون الأولى في سلسلة من 8 مباريات خلال الشهر الحالي لأرسنال، بينها مواجهتان قويتان ضد بايرن ميونخ الألماني في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا في التاسع و17 منه وقبلهما زيارة برايتون (السبت المقبل) وبينهما مباراة أستون فيلا (14 أبريل/نيسان) وديربيان ضد تشلسي وتوتنهام (23 و28 منه تواليا).

هاتريك لفودن

وفي المباراة الثانية على ملعب "الاتحاد" في مانشستر، فرض المهاجم الدولي الواعد فودن (23 عاماً) نفسه نجماً بقيادة فريقه سيتي إلى الفوز على ضيفه أستون فيلا 4-1 في قمة المرحلة بتسجيله ثلاثية في الدقائق 45+1 و62 و69 بعدما منحه الدولي الإسباني رودري التقدم (11).

وسجل الكولومبي جون دوران الهدف الوحيد لأستون فيلا (20).

وجرب رودري حظه بتسديدة قوية زاحفة من خارج المنطقة بين يديّ الحارس السويدي روبن أولسن (10)، قبل أن ينجح بعدها بدقيقة واحدة في هز شباك أولسن عندما تلقى كرة عرضية من الجناح البلجيكي جيريمي دوكو فسددها بيمناه من مسافة قريبة داخل المرمى (11).

ونجح أستون فيلا في إدراك التعادل من هجمة مرتدة أنهاها دوران بتسديدة زاحفة بيسراه من داخل المنطقة إثر تمريرة من مورغان روجرز أسكنها على يسار الحارس الألماني شتيفان أورتيغا (20).

هدف استون فيلا التعادل عن طريق دوران في شباك مانشستر سيتي.pic.twitter.com/IVpVXrOKPh — EPL World (@EPLworld) April 3, 2024

وأعاد فودن التقدم لمانشستر سيتي من ركلة حرة مباشرة سددها بيسراه من خارج المنطقة مستغلا خطأ فادحا للحائط البشري وأسكنها على يمين الحارس أولسن (45+1).

هدف فودين الثاني لصالح مانشستر سيتي من فاول في استون فيلا😍🥶 pic.twitter.com/2e7XiLkxPK — EPL World (@EPLworld) April 3, 2024

ووجه فودن الضربة القاضية لأستون فيلا بتسجيله هدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه عندما استغل تمريرة بعد مجهود فردي رائع لرودري فسددها زاحفة من حافة المنطقة على يسار أولسن (62).

متعه لا نهائية يقدمها مانشستر سيتي .. هدف مانشستر سيتي الثالث امام استون فيلا عن طريق فودين بطريقة رائعة👏😍pic.twitter.com/k3txaskKHz — EPL World (@EPLworld) April 3, 2024

وحقق فودن الهاتريك عندما أضاف الهدف الرابع لحامل اللقب بتسديدة قوية رائعة من خارج المنطقة (69). وهو الهدف الـ14 لفودن هذا الموسم.

تعادل برينتفورد وبرايتون سلبيا

تعادل برينتفورد وبرايتون آند هوف ألبيون من دون أهداف اليوم الأربعاء، وهي مباراة شهدت القليل من الفرص الصريحة رغم تميز الأداء الهجومي لكلا الفريقين.

وكان هذا أول تعادل سلبي لبرينتفورد منذ التعادل مع ليدز يونايتد في يناير/كانون الثاني من العام الماضي، ويبتعد بفارق 6 نقاط عن منطقة الهبوط.

وظل برايتون في المركز التاسع برصيد 43 نقطة من 30 مباراة، وبدا غير قادر على تحقيق تقدم كبير في السباق على المراكز المؤهلة للعب في أوروبا الموسم المقبل.

وبعد أن حقق انتصارين في 18 مباراة في جميع المسابقات، لا يزال برينتفورد يتحسس طريقه بعيدا عن منطقة الهبوط.