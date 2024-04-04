عمره 23 عاما ويربح 5 ملايين يورو سنويا.. فودن نجم داخل الملعب وخارجه

كشف عن المبلغ الكبير الذي يجنيه النجم الإنجليزي الشاب فيل فودن لاعب مانشستر سيتي خارج المستطيل الأخضر.

وكان فودن قاد فريقه أمس الأربعاء إلى فوز عريض على أستون فيلا 4-1 في البريميرليغ، سجل منها النجم الشاب ثلاثية نال عليها المديح والثناء من مدربه يورغن كلوب.

وارتفعت ثروة الدولي الإنجليزي نحو 1.6 مليون يورو سنويا، بحسب الحسابات المقدمة -أول أمس الثلاثاء- من شركة "روندوغ سبورتس" المحدودة، التي تملك حقوق صور اللاعب الإنجليزي.

وإضافة إلى أرباحه خارج الملعب، يتقاضى فودن راتبا أسبوعيا يزيد على 233 ألف يورو من "السيتيزنز".

وكشفت الأرقام أن أرباح اللاعب الشاب وصلت -خارج الملعب- إلى 5 ملايين يورو سنويا.

ولدى فيل فودن (23 عاما) صفقات مع شركات عالمية كبيرة مثل "نايكي" و"هوغو بوس" وشركة المجوهرات "سيرنوتشي"، كما أنه يستفيد مثل أي لاعب كبير من عائدات بيع المنتجات التجارية بما في ذلك القمصان التي تحمل اسمه.

وأسس فودن شركته الخاصة "بي إف بروبرتي هولدينغز" في 2022، ولم تقدم الشركة حسابات حتى الآن، ولكن السجلات تظهر أنها دفعت مبلغ 200 ألف يورو لشراء منزل في بلدة "ستوكبورت" في مانشستر العام الماضي.

وقال مصدر مقرب لفودن إن الأخير "يتمتع بالذكاء خارج الملعب كما داخله، ووصلت إليه الشهرة والثروة مبكرا، لكنه يتمتع بالحكمة والتواضع اللازمين ليضمن له ولعائلته مستقبلا ورديا".

وأضاف أن "الشركات حريصة حقا على العمل مع فيل (فودن) وعائلته، ومن المرجح أن يزداد هذا بعد يورو 2024، إنه جزء أساسي من فريق غاريث ساوثغيت، لذا إذا قدمت إنجلترا أداء جيدا، فسيجلب له ذلك جمهورا جديدا تماما".