سان جيرمان يواجه ليون في نهائي كأس فرنسا

قاد المهاجم الدولي كيليان مبابي فريقه باريس سان جيرمان لمواجهة ليون في نهائي مسابقة كأس فرنسا لكرة القدم بتسجيله هدف الفوز على ضيفه رين 1-0 الأربعاء في نصف النهائي.

وسجل مبابي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 40، بعدما أهدر قبلها بـ3 دقائق ركلة جزاء تصدى لها الحارس المخضرم ستيف مانداندا.

ورفع مبابي رصيده إلى 37 هدفاً في المسابقة وبات رابع أفضل هداف في تاريخ الكأس بعد ميشال بلاتيني (44) والأرجنتيني ديليو أونيس (44) وبرنار لاكومب (39).

وبعد فوزه بـ6 من 7 نسخ للمسابقة بين عامي 2015 و2021، خرج سان جيرمان، حامل الرقم القياسي لعدد الانتصارات (14)، من ثمن النهائي في الموسمين الماضيين أمام نيس ومارسيليا. كما ثأر من رين لخسارته أمامه في نهائي 2019 بركلات الترجيح 5-6 بعد التعادل 2-2.

وواصل سان جيرمان الذي وصل إلى النهائي العشرين في تاريخه في رقم قياسي ليفك ارتباطه مع مارسيليا، عروضه الإيجابية في أول موسم له بإشراف الإسباني لويس إنريكي، إذ يتجه للاحتفاظ بلقبه في الدوري للموسم الثالث توالياً الذي يتصدره بفارق كبير يبلغ 12 نقطة عن وصيفه بريست، كما وصل إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا حيث تنتظره مواجهة نارية أمام برشلونة الإسباني.

وأشرك إنريكي الثلاثي مبابي والكوري الجنوبي لي كانغ-إن وعثمان ديمبيليه أساسياً في الهجوم، إضافة إلى القائد البرازيلي ماركينيوس العائد من الإصابة في الدفاع وذلك للمرة الأولى منذ 17 فبراير/شباط.

وحصل سان جيرمان على ركلة جزاء بعد مجهود فردي من مبابي داخل المنطقة تلاعب خلاله بالمدافع وارميد أوماري الذي اضطر لمسكه بقميصه وإسقاطه، إلا أن مهاجم منتخب "الديوك" أهدر ركلته بعدما تصدى لها مانداندا (37).

Mbappe missed penalty kickpic.twitter.com/Gsbf68M6WR — FootColic ⚽️ (@FootColic) April 3, 2024

وعوض مبابي بافتتاحه التسجيل في ثامن أهدافه في المسابقة هذا الموسم، بعد تمريرة في العمق من الإسباني فابيان رويس، فاخترق المنطقة وراوغ وسدد كرة اصطدمت بالمدافع الشاب أوماري وخدعت مانداندا (40).

ووصل ليون، المتوج باللقب 5 مرات، إلى النهائي لأول مرة منذ فوزه الأخير عام 2012، بفوزه على ضيفه فالنسيان من الدرجة الثانية 3-0 الثلاثاء في نصف النهائي الآخر.