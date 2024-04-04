"حدود فودن السماء".. غوارديولا يتغنى بنجم مانشستر سيتي

قال بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي، إن فيل فودن لديه موهبة رائعة في تسجيل الأهداف وذلك بعد أن سجل ثلاثية رائعة في الفوز 4-1 على أستون فيلا أمس الأربعاء ليواصل الفريق سعيه للاحتفاظ بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وفي ظل وجود إيرلينغ هالاند هداف السيتي ومتصدر قائمة هدافي البريميرليغ، على مقاعد البدلاء، وجد فودن فجوة في جدار لاعبي فيلا ليسجل هدفه من ركلة حرة رائعة قبل نهاية الشوط الأول.

وأوضح غوارديولا أن "أخلاقيات عمله مذهلة. إنه يلعب في مراكز الوسط ولديه إحساس رائع بالمرمى والأهداف تجري في عروقه وعلينا أن نستغله، لديه موهبة طبيعية، السماء هي حدود فودن".

وأكمل الدولي الإنجليزي (23 عاما) ثلاثيته بتسديدتين بهدفين بفارق 7 دقائق في الشوط الثاني بينهما تسديدة هائلة من 23 مترا ليرفع رصيده إلى 21 هدفا في كافة المسابقات هذا الموسم.

وتابع "بيب" الإشادة بالنجم الشاب: "يمكنه أن يفعل ما يريد. إنه لاعب من الطراز الأول حقا ونحن نعرف ذلك".

كما أشاد غوارديولا بزملاء فودن في الفريق خاصة رودري الذي ساعد في تسجيل هدفه الثاني.

وأوضح أنه "عندما نصل إلى هناك (في الثلث الأخير) يكون لديه (فودن) الحس السليم فهو لا يحتاج إلى الكثير من اللمسات لوضع الكرة في الشباك".

وأشار إلى أن "أصعب شيء في كرة القدم هو تسجيل الأهداف وإيجاد الشخص الذي يضع الكرة في الشباك. عندما يكون لديك ذلك فهي هدية للفريق بالتأكيد".

ورغم أن هالاند يتصدر قائمة هدافي الدوري برصيد 18 هدفا، إلا أن غوارديولا اختار إراحة مهاجمه الهداف ولاعب الوسط كيفن دي بروين مع زيارة أستون فيلا في الدوري بعد غد السبت ورحلة إلى ريال مدريد في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا الثلاثاء المقبل.

وخلص غوارديولا إلى أن "الجدول مزدحم للغاية، (المباريات كل) 3 أيام، نحن بحاجة إلى لاعبين يتمتعون بالنشاط، لعبنا قبل 3 أيام فقط ضد أرسنال. كنا بحاجة إليها بسبب الجدول الزمني لذلك احتجنا للراحة".

وتفوق أرسنال على ليفربول ليحتل الصدارة برصيد 68 نقطة بفوزه على لوتون تاون -أمس الأربعاء- بينما يحتل سيتي المركز الثالث متساويا برصيد 67 نقطة مع ليفربول الذي يستطيع العودة للقمة إذا فاز على ضيفه شيفيلد يونايتد اليوم الخميس.