تغريم نجما مانشستر يونايتد بسبب الوقوف الخاطئ

وجدا نجما مانشستر يونايتد هاري ماغواير وراسموس هويلوند -اليوم الخميس- مفاجأة غير سارة في انتظارهما بعد لقاء زملائهما في الفريق لتناول وجبة فطور فاخرة.

وكان ثنائي "الشياطين الحمر" في الخارج لتناول وجبة جماعية هذا الصباح داخل مقهى فاخر في مانشستر الكبرى رفقة برونو فرنانديز وجوني إيفانز وكريستيان إريكسن، وعندما عادا إلى سيارتهما وجدا مفاجأة غير سارة في انتظارهما حيث تسلّم الثنائي مخالفتي وقوف خطأ.

وفرضت غرامة على كلا النجمين على سيارتهما الفاخرتين، لكنهما بديا غير منزعجين من الرقم، وشوهد هويلوند وهو يضحك عند رؤيته المخالفة.

Maguire and Hojlund meet up for swanky breakfast with Man Utd team-mates… but get nasty surprise on way outhttps://t.co/5SbGIbhk6x — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) April 4, 2024

ولم يكن لاعبا يونايتد الوحيدين اللذين وقعا ضحية شرطة المرور في جميع أنحاء مانشستر، حيث فرضت غرامات على عدد من اللاعبين الآخرين.

غالبًا ما يرى لاعب يونايتد ماركوس راشفورد ملصقات صفراء على نوافذ مجموعة سياراته الفارهة، في حين حصل زميله في المنتخب الإنجليزي لوك شو على 4 مخالفات لسيارة واحدة بسبب تركها في مكانها مدة طويلة.

ويحاول فريق إيريك تين هاغ -الذي يحتل المركز السادس في جدول الترتيب- التخلص من الأداء الصادم يوم السبت بعد تعادله 1-1 مع مضيفه برينتفورد، عندما يحل -الليلة- ضيفا على تشلسي في الجولة الـ30 من البريميرليغ.