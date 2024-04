تغريم نجما مانشستر يونايتد بسبب الوقوف الخاطئ

وجدا نجما مانشستر يونايتد هاري ماغواير وراسموس هويلوند -اليوم الخميس- مفاجأة غير سارة في انتظارهما بعد لقاء زملائهما في الفريق لتناول وجبة فطور فاخرة.

وكان ثنائي "الشياطين الحمر" في الخارج لتناول وجبة جماعية هذا الصباح داخل مقهى فاخر في مانشستر الكبرى رفقة برونو فرنانديز وجوني إيفانز وكريستيان إريكسن، وعندما عادا إلى سيارتهما وجدا مفاجأة غير سارة في انتظارهما حيث تسلّم الثنائي مخالفتي وقوف خطأ.

وفرضت غرامة على كلا النجمين على سيارتهما الفاخرتين، لكنهما بديا غير منزعجين من الرقم، وشوهد هويلوند وهو يضحك عند رؤيته المخالفة.

