تصنيف الفيفا.. الأرجنتين الأولى عالميا والمغرب عربيا وأفريقيا

حافظت الأرجنتين، بطلة العالم، على صدارتها للتصنيف العالمي في كرة القدم الصادر اليوم الخميس، متقدّمة على فرنسا وصيفتها وبلجيكا المتقدمة إلى المركز الثالث على حساب إنجلترا.

وعزّزت الأرجنتين ريادتها بـ2.8 نقطة بانتصاريها على السلفادور (3-0) وكوستاريكا (3-1) في مباراتين دوليتين وديتين خلال فترة التوقف الدولي الأخيرة في مارس/آذار الماضي، في حين خسرت وصيفتها فرنسا 4.85 نقاط بخسارتها أمام ضيفتها ألمانيا بهدفين نظيفين.

واستفادت بلجيكا من خسارة إنجلترا أمام البرازيل بهدف نظيف على ملعب "ويمبلي" في مباراة دولية ودية الشهر الماضي، علما أن منتخب "الشياطين الحمر" أرغم منتخب "الأسود الثلاثة" على التعادل على الملعب ذاته بعدها بثلاثة أيام.

