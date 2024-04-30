هالاند ينضم إلى شخصيات لعبة فيديو "مليارية" شهيرة

قالت شركة "سوبر سل" لتطوير الألعاب، اليوم الثلاثاء، إن مهاجم مانشستر سيتي إرلينغ هالاند أصبح ضمن شخصيات لعبة الفيديو الشهيرة "كلاش أوف كلانس".

ويظهر هالاند في اللعبة باسم "الملك البربري" في المرة الأولى التي تعتمد فيها اللعبة -التي تم تنزيلها من متجر الألعاب أكثر من ملياري مرة- على شخصية حقيقية.

وكان عمر المهاجم الشاب (23 عاما)، وهو أحد عشاق اللعبة، 12 عاما عندما تم إصدار اللعبة لأول مرة.

ونشر المهاجم النرويجي مقطعا دعائيا للعبة على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة به يظهر نفسه في الحياة الواقعية، وهو يواجه شخصيات من اللعبة قبل أن يتم نقله إلى عالم ألعاب الرسوم المتحركة.

وقال ستيوارت مكجاو، المدير العام للعبة "كلاش أوف كلانس"، في بيان صحفي "عندما سمعنا أن هالاند معجب بلعبتنا وأنه يريد الشراكة معنا، كان ذلك سيناريو الحلم حقا".

وقال هالاند "كان من الصعب الحفاظ على هذا الأمر في طي الكتمان، لكنني متحمس للتحدث أخيرا عن هذه الشراكة الملحمية مع كلاش أوف كلانس. أنا من أشد المعجبين باللعبة منذ فترة طويلة وأعرف كل شيء عنها، لذلك فإن الظهور كشخصية داخل اللعبة أمر رائع حقا".

وسجل هالاند هدفا في فوز مانشستر سيتي 2-صفر على نوتنغهام فورست يوم الأحد الماضي لينفرد بصدارة قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 21 هدفا وبفارق هدف واحد أمام كول بالمر لاعب تشلسي.

وجاء ذلك بعد أن غاب هالاند عن الفوز الساحق 4-صفر على برايتون أند هوف ألبيون يوم الخميس الماضي بسبب إصابة عضلية.