موعد مباراة بوروسيا دورتموند وسان جيرمان بنصف نهائي أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

يعوّل باريس سان جيرمان الفرنسي على نجمه كيليان مبابي، لمواصلة المشوار نحو أوّل لقب بتاريخه في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، عندما يحلّ -غدا الأربعاء- ضيفا على بوروسيا دورتموند الألماني في ذهاب نصف النهائي.

وقاد مبابي سان جيرمان إلى لقبه العاشر في 12 موسما في الدوري الفرنسي واضعا نصب عينيه تحقيق ثلاثية تاريخية قبل رحيله، في ظل استمراره أيضا في مسابقة الكأس المحلية.

ولا شكّ أن مهمة متصدّر ترتيب هدافي المسابقة (8) بفارق هدف عن الإنجليزي هاري كاين مهاجم بايرن ميونخ الألماني، ستكون صعبة أمام "الجدار الأصفر" الشهير في ملعب سيغنال إيدونا بارك.

رفع "كيكي" بهدفيه الأخيرين على أرض برشلونة الإسباني رصيده إلى 15 هدفا في الأدوار الإقصائية خارج ملعبه، ووحده البرتغالي كريستيانو رونالدو يملك رصيدا أفضل (23).

بيد أن دورتموند لم يخسر في آخر 10 مباريات على أرضه في المسابقة (6 انتصارات و4 تعادلات). تعود خسارته الأخيرة إلى 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2021 أمام أياكس أمستردام الهولندي (1-3).

مشوار الفريقين نحو نصف النهائي

ويخوض سان جيرمان نصف النهائي الرابع، علما أنه بلغ النهائي مرّة يتيمة في 2020 عندما خسر أمام بايرن ميونخ بهدف لاعبه السابق كينغسلي كومان.

بلغ سان جيرمان نصف النهائي، بعد إقصاء ريال سوسيداد الإسباني (2-صفر، 2-1) ثم قلب تأخره أمام برشلونة 2-3 إلى فوز كبير إيابا 4-1.

أما دورتموند، فأقصى جاره أيندهوفن الهولندي (1-1، 2-صفر) ثم قلب تأخره أمام أتلتيكو مدريد الإسباني 1-2 إلى فوز 4-2.

وهذا خامس نصف نهائي لدورتموند والأوّل منذ 2013 عندما أقصى ريال مدريد ثم خسر أمام مواطنه بايرن ميونخ (1-2).

ويملك دورتموند لقبا وحيدا في المسابقة القارية الأولى، أحرزه عام 1997 على حساب يوفنتوس الإيطالي 3-1 بأهداف كارل-هاينتس ريدله (2) ولارس ريكن.

موعد مباراة بوروسيا دورتموند وسان جيرمان في نصف النهائي

تقام المباراة الثلاثاء الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة على ملعب "آليانز آرينا" في مدينة ميونخ الألمانية.

القنوات الناقلة لمباراة بوروسيا دورتموند وباريس سان جيرمان

بي إن سبورتس (beIN Sports HD 1 وbeIN Sports HD 2 وbeIN Sports HD 1 English وbeIN 4K HDR).

كما يمكن متابعة أبرز أحداث المباراة والأهداف في تغطية مباشرة لحظة بلحظة عبر موقع الجزيرة نت.

حكم المباراة

سيدير الحكم الدولي الإنجليزي أنتوني تايلور المباراة بين بوروسيا دورتموند وباريس سان جيرمان.