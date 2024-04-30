متسابقو الألعاب المائية في بريطانيا يطالبون بتنقية المياه من الصرف الصحي

طالبت مجموعات الرياضات المائية البريطانية الحكومة بتنقية الأنهار والبحار، وألقت باللوم على أزمة الصرف الصحي بالبلاد في التسبب بالأمراض وإلغاء المنافسات.

وتصرف شركات المياه مياه الصرف الصحي غير المعالجة في الأنهار والبحار بشكل متكرر في السنوات الأخيرة، مما أثار الغضب في بريطانيا، حيث يُلقى اللوم على نظام الخصخصة الذي يعطي الأولوية للربح عن الاستثمار في البنية التحتية.

ويتسبب التلوث في إصابة السباحين ومتسابقي التجديف والشراع، وغيرهم من مستخدمي المياه البريطانية بالأمراض، حسبما تقول 7 هيئات وطنية للرياضات المائية.

وقال تحالف الرياضات المائية النظيفة، في بيان اليوم الثلاثاء، "نحن ندعو إلى استعادة مساحاتنا الزرقاء ليستمتع بها الجميع".

وفي الشهر الماضي، تم تحذير متسابقي التجديف في القوارب بالجامعات البريطانية، الذين احتفلوا منذ ما يقرب من 200 عام بالقفز في نهر التايمز، من تعريض أنفسهم للمياه بسبب المستويات العالية من البكتيريا الناتجة عن تسرب مياه الصرف الصحي.