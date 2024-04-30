غوارديولا وأرتيتا يحصدان الأرقام القياسية وسط منافسة شرسة على لقب البريميرليغ

حقق جوسيب غوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، ونظيره في أرسنال ميكيل أرتيتا، بعض الأرقام القياسية في الوقت الذي استمرت المنافسة بينهما على لقب الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

ووصل غوارديولا إلى المباراة رقم 300 له كمدرب لمانشستر سيتي في بطولة الدوري، بينما حقق أرتيتا الفوز رقم 100.

وفي السطور القادمة نستعرض أرقام غوارديولا وأرتيتا، في الوقت الذي يتصدر فيه أرسنال ترتيب المسابقة برصيد 80 نقطة بفارق نقطة عن مانشستر سيتي لكن لديه مباراة مؤجلة.

خلال 300 مباراة 😍 مباراة لن تنساها لجوارديولا في الدوري الممتاز؟ 🫡#السيتي pic.twitter.com/TDqQAveWUN — مانشستر سيتي (@Cityarabia) April 30, 2024

300 مباراة لغوارديولا

يبدو سجل غوارديولا في أول 300 مباراة له في الدوري الإنجليزي مثيرا للإعجاب.

ومع تحقيقه 221 فوزا، أصبح المدير الفني الوحيد الذي يحقق أكثر من 200 فوز في تلك الفترة، ويعد البرتغالي جوزيه مورينيو أقرب منافسيه بعد تحقيقه 189 فوزا، بفارق مباراة واحدة عن منافس غوارديولا الأكبر الألماني يورغن كلوب.

وتعد النقاط الـ704 التي حققها أكثر بـ 70 نقطة عن مورينيو في أول 300 مباراة مع تشلسي ومانشستر يونايتد، بينما تراجع كلوب مجددا.

وحقق السير أليكس فيرغسون، الفائز بلقب الدوري الإنجليزي 13 مرة مع مانشستر يونايتد بما في ذلك 5 مرات في أول 7 مواسم، 183 فوزا وجمع 627 نقطة في أول 300 مباراة له، في حين أكمل أرسين فينغر، الخمسة الأوائل في الترتيب برصيد 617 نقطة حقق خلالها 180 فوزا.

مئوية أرتيتا

خسر فينغر رقما قياسيا آخر في سجلات أرسنال، يوم الأحد، حينما وصل أرتيتا إلى فوزه المئوي في المباراة رقم 169 له كمدرب لأرسنال.

وهذا الرقم هو أقل من عدد المباريات التي استغرقها فينغر للوصول إلى فوزه المئوي بمقدار 10 مباريات، ليصبح أرتيتا خامس أسرع مدرب في تاريخ الدوري الإنجليزي يفعل ذلك.

ويتصدر غوارديولا تلك القائمة بعدما حقق 100 فوز في أول 134 مباراة مع مانشستر سيتي، بينما احتاج مورينيو 142 مباراة للوصول إلى الفوز المئوي، و159 مباراة بالنسبة لكلوب و162 لفيرغسون.

وأصبح أرتيتا المدرب رقم 25 الذي يحقق 100 فوز في الدوري الإنجليزي، ويأتي قبله اسم آخر في تاريخ أرسنال وهو جورج غراهام المدرب الأسطوري السابق للفريق.