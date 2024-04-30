"شغف مغربي" بقمصان نهضة بركان بعد إلغاء مواجهة اتحاد الجزائر بالكونفدرالية

باتت قمصان نادي نهضة بركان المغربي موضوع "شغف عارم" بعدما تسبّبت في إلغاء مباراتي نصف نهائي كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، لتضمّنها خريطة المغرب مدمجة مع الصحراء الغربية.

وزيّنت هذه القمصان سواء في نسختها البرتقالية أو البيضاء أو السوداء جنبات الملعب البلدي لمدينة بركان، الواقعة شرقي المغرب قرب الحدود مع الجزائر، بمناسبة استضافة نادي اتحاد العاصمة في مباراة الإياب الأحد الماضي.

وبينما رفعت جماهير النادي "تيفو" يتضمّن خريطة المغرب وشعار المملكة "الله، الوطن، الملك"، تزيّن الكثيرون منهم بالأعلام الوطنية.

لكن المباراة ألغيت كما مباراة الذهاب التي كانت مقرّرة في الـ21 من الشهر الجاري بسبب "أزمة القمصان".

وأكد ممثل الشركة التي توزع القمصان إبراهيم ربيعي للفرنسية "تلقينا سيلا من الرسائل والطلبات" لاقتنائها منذ اندلاع الأزمة بشأنها.

وأضاف ربيعي "أظهر المغاربة شغفا عارما بقمصان نهضة بركان، فهم لا يتسامحون مع أي مساس بالوطن أو التراب الوطني".

وتجاوز الطلب على تلك القمصان حدود مدينة بركان الصغيرة، "حيث تلقينا طلبات من مختلف المدن المغربية وأيضا من خارج البلاد"، وفق المسؤول في الشركة الموزّعة لها سفيان القرشي.

وبدأت صور قمصان نهضة بركان تتصدّر مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب منذ 19 أبريل/نيسان عندما صادرتها الجمارك الجزائرية في مطار هواري بومدين.

وأعلن رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم (فاف) وليد صادي بعد ذلك أنه سيتم توفير "قمصان ذات جودة عالية" من دون الخريطة المغربية.

لكن الفريق المغربي رفض مصادرة قمصانه لتُلغى المباراة ثم يقرّر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) تخسير النادي الجزائري 0-3.

كان لهذا الحادث "تأثير غير متوقع"، بحسب توفيق جعيط أحد مشجعي نهضة بركان متحدثا لوكالة فرانس برس في محل لبيع القمصان. ويساوي ثمنها 200 درهم (نحو 19 دولارا).

ويضيف "أعطت هذه الحادثة للقميص بعدا دوليا، مما أثار اهتماما كبيرا لدى عشّاق كرة القدم".

ويذكّر سفيان القرشي بأن صورة الخريطة المغربية على صدر القميص "هي جزء من تصميمه الرسمي منذ 3 أعوام، فهي ليست أمرا جديدا لكنها عنصر من هوية الفريق منذ عدة أعوام".

في المقابل ذكرت وسائل إعلام جزائرية أن رئيس الاتحاد صادي أودع شكوى لدى محكمة التحكيم الرياضية في سويسرا ضد قرار الاتحاد الأفريقي للعبة السماح لنهضة بركان "بارتداء قميص عليه شعار سياسي".

وبحسب صحيفة الخبر، فإن الاتحاد الجزائري استعان بخمسة محامين من فرنسا وإيطاليا وسويسرا سبق لهم المرافعة في قضايا مشابهة.

ورغم الجدل الذي أثارته قمصان نهضة بركان، يأسف مدرّبه التونسي معين الشعباني لكونه خسر فرصة المنافسة لمبارتين قائلا "لم نلعب أي مبارة رسمية ولا ودية منذ حوالي 20 يوما".