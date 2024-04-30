شاهد.. ليفاندوفسكي يقود برشلونة لاستعادة الانتصارات والمركز الثاني بالدوري الإسباني
قاد المهاجم الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي فريقه برشلونة إلى استعادة نغمة الانتصارات والمركز الثاني بتسجيله ثلاثية "هاتريك" في مرمى ضيفه فالنسيا المنقوص 4-2 الاثنين في ختام الجولة الـ33 للدوري الإسباني لكرة القدم.
وكان برشلونة البادئ بالتسجيل عبر مهاجمه فيرمين لوبيز (22)، ورد فالنسيا بهدفين لهوغو دورو (27) وبيبيلو (38 من ركلة جزاء).
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وكانت نقطة التحول في المباراة طرد حارس مرمى فالنسيا الدولي الجورجي جيورجي مامارداشفيلي في الوقت البدل الضائع من الشوط الأول، فاستغل برشلونة النقص العددي وسجل ثلاثية عبر ليفاندوفسكي في الدقائق 49 و82 و90+3 رافعا رصيده إلى 16 هدفا في المركز الثالث على لائحة الهدافين.
وعاد برشلونة، الساعي إلى إنهاء الموسم في الوصافة من أجل ضمان خوض مسابقة كأس السوبر الموسم المقبل، إلى سكة الانتصارات بعد خسارته الكلاسيكو أمام غريمه التقليدي ومضيفه ريال مدريد المتصدر 2-3 في الجولة الماضية والتي أضعفت كثيرا حظوظه في الحفاظ على لقب الدوري بعدما بات الفارق بينهما 11 نقطة.
☑هاتريك ليفاندوفسكي.
☑فوز @fcbarcelona_ara.
☑و ختامها مِسك.😉😇
شاهد أهداف و ملخص المباراة 📺⚽#BarçaValencia 4-2 #LALIGAEASPORTS pic.twitter.com/XH5yMhIAA2
— LALIGA (@LaLigaArab) April 29, 2024
وجاء فوز برشلونة في توقيت مناسب حيث مكنه من استعادة المركز الثاني من جاره الكتالوني جيرونا الفائز على مضيفه لاس بالماس 2-0 السبت الماضي، وذلك قبل قمتهما المرتقبة السبت المقبل.
ورفع برشلونة رصيده إلى 73 نقطة بفارق نقطتين أمام جيرونا الذي حسم مباراة الذهاب على أرض رجال المدرب تشافي هرنانديز في صالحه 4-2.