سجلها رونالدو وزيدان وغيرهما.. أبرز أهداف ريال مدريد ضد بايرن ميونخ في أبطال أوروبا

نشر حساب ريال مدريد الرسمي على "إنستغرام" ما اعتبرها "أفضل الأهداف" التي سجلت في مواجهات الملكي وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا.

والتقى الفريقان 26 مرة في السابق وكانت الحصيلة:

حسم بايرن ميونخ 12 مباراة لصالحه.

فاز ريال مدريد بـ11 مواجهة.

انتهت 3 مباريات بالتعادل.

تعد مباراة الليلة، الثامنة التي تجمع الملكي والبافاري في نصف نهائي المسابقة.

فشل بايرن في تحقيق أي انتصار في آخر 7 مباريات له أمام ريال مدريد (6 هزائم وتعادل وحيد).

حقق الريال الفوز في آخر 3 مباريات على أرض بايرن ميونخ برباعية نظيفة (موسم 2013-2014 و2016-2017) و2-1 (موسم 2017-2018).

لم يخسر ريال مدريد في آخر 10 مباريات في دوري أبطال أوروبا حيث انتصر في 7 وتعادل في 3 مناسبات.

ويتضمن المقطع 9 أهداف سجلها نجوم "الميرينغي" في مرمى بايرن ميونخ، بينهم البرتغالي كريستيانو رونالدو، والفرنسي زين الدين زيدان، والإسباني راؤول، والبرازيلي مارسيلو.