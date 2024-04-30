رياضة|الدوري الإنجليزي

كيفن دي بروين الأكثر صناعة للأهداف في البريميرليغ

دي بروين صنع هدفين في آخر مباريات سيتي بالبريميرليغ (غيتي)
30/4/2024

أصبح صانع اللعب البلجيكي الدولي كيفن دي بروين نجم مانشستر سيتي الإنجليزي هو اللاعب الأكثر صناعة للأهداف في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم.

وحقق دي بروين هذا الإنجاز، رغم أنه لم يشارك سوى 21 مرة فقط في موسم 2023-2024 بسبب الإصابات.

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وصنع دي بروين هدفا لجوسكو غفارديول وآخر لإرلينغ هالاند ليفوز مانشستر سيتي 2-صفر على نوتنغهام فورست أمس الأحد في الدوري الممتاز.

قدم دي بروين أكثر من تمريرة حاسمة في مباراة واحدة فقط 18 مرة في الدوري الإنجليزي الممتاز، ليتفوق على أي لاعب آخر في البطولة.

صنع دي بروين 15 هدفا في جميع البطولات حتى الآن، متقدما على بوكايو ساكا لاعب أرسنال صاحب الـ14 تمريرة.

وقدم دي بروين 8 تمريرات حاسمة خلال 14 مباراة في الدوري الممتاز، بحسب الموقع الرسمي لمانشستر سيتي اليوم الاثنين.

وصنع نجم منتخب بلجيكا 5 أهداف في 4 مواجهات بكأس الاتحاد الإنجليزي.

وواصل دي بروين تألقه، وقدم 114 تمريرة حاسمة خلال 257 مباراة في الدوري الممتاز منذ انتقاله لمانشستر سيتي في 2015.

لم يحصد أي لاعب جائزة أفضل صانع ألعاب في الدوري أكثر من دي بروين الذي حصدها في 3 مواسم.

وتعد ثنائية دي بروين وهالاند من بين الأفضل في العالم، حيث صنع النجم البلجيكي 11 هدفا لزميله النرويجي بالدوري.

ولم يصنع أي لاعب لزميله في الفريق أكثر من 8 أهداف بالدوري الممتاز منذ بداية الموسم الماضي.

من ناحية أخرى يتصدر ترتيب هدافي الدوري الممتاز برصيد 21 هدفا.

ويتفوق المهاجم النرويجي على كول بالمر مهاجم تشلسي بهدف وبهدفين على ألكسندر إيزاك مهاجم نيوكاسل يونايتد وأولي واتكينز مهاجم أستون فيلا.

المصدر : وكالة الأنباء الألمانية