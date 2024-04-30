العراق ينافس على بطاقة تأهل لأولمبياد باريس.. اليابان وأوزبكستان في نهائي كأس آسيا للشباب

يواجه منتخب اليابان، نظيره أوزبكستان في نهائي كأس آسيا للشباب تحت 23 عاما في قطر، بعد فوز الأول على نظيره العراقي بهدفين بدون رد والمنتخب الأوزبكي على إندونيسيا بهدفين نظيفين.

🇯🇵 اليابان تضيف الهدف الثاني وتصعب المهمة على المنتخب العراقي#كأس_آسيا_تحت_23سنة | #اليابان_العراق pic.twitter.com/lL2W8nLTWv — beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 29, 2024

وعلى ملعب "جاسم بن حمد" في الدوحة، حسم الساموراي الياباني الفوز في الشوط الأول حيث تقدم ماو هوسويا بهدف في الدقيقة الـ28 ثم أضاف ريوتارو آراكي الهدف الثاني في الدقيقة الـ42.

وشهدت المباراة الثانية ضمن الدور قبل النهائي، فوز أوزبكستان على إندونيسيا بنفس النتيجة على ملعب "عبد الله بن خليفة".

موعد مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع

تقام مواجهة العراق وإندونيسا الخميس المقبل في الثاني من مايو/أيار الساعة 18:30 بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب "عبد الله بن خليفة" في نادي الدحيل.

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موعد المباراة النهائية

يلتقي اليابان وأوزبكستان في المباراة النهائي التي تقام يوم الجمعة المقبل الثالث من مايو/أيار، على ملعب "حمد بن جاسم" في نادي السد.

✨ #الطريق_إلى_باريس2024 ✨ 🥁 النهائي 🥁

الجمعة، 3 مايو 2024:

🇯🇵🆚🇺🇿

🏟️ استاد جاسم بن حمد

⏰ 6:30 مساءً 🥁 المركز الثالث 🥁

الخميس، 2 مايو 2024:

🇮🇶🆚🇮🇩

🏟️ استاد عبد الله بن خليفة

⏰ 6:30 مساءً#كأس_آسيا_تحت23سنة #هَيّا_آسيا pic.twitter.com/XQgECpQp3K — كأس آسيا تحت 23 سنة AFC قطر 2024 (@Qatar2023) April 29, 2024

يشار إلى أن المنتخبات الحاصلة على المراكز الثلاثة في البطولة تتأهل من أجل تمثيل قارة آسيا في دورة الألعاب الأولمبية 2024 في أولمبياد باريس، في حين ينتقل صاحب المركز الرابع لخوض مباراة الملحق العالمي أمام منتخب غينيا ممثل قارة أفريقيا.