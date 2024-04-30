رياضة|كأس آسيا تحت 23 سنة 2024

العراق ينافس على بطاقة تأهل لأولمبياد باريس.. اليابان وأوزبكستان في نهائي كأس آسيا للشباب

العراق يواجه إندونيسيا في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع (الفرنسية)
30/4/2024

يواجه منتخب اليابان، نظيره أوزبكستان في نهائي كأس آسيا للشباب تحت 23 عاما في قطر، بعد فوز الأول على نظيره العراقي بهدفين بدون رد والمنتخب الأوزبكي على إندونيسيا بهدفين نظيفين.

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وعلى ملعب "جاسم بن حمد" في الدوحة، حسم الساموراي الياباني الفوز في الشوط الأول حيث تقدم ماو هوسويا بهدف في الدقيقة الـ28 ثم أضاف ريوتارو آراكي الهدف الثاني في الدقيقة الـ42.

وشهدت المباراة الثانية ضمن الدور قبل النهائي، فوز أوزبكستان على إندونيسيا بنفس النتيجة على ملعب "عبد الله بن خليفة".

موعد مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع

تقام مواجهة العراق وإندونيسا الخميس المقبل في الثاني من مايو/أيار الساعة 18:30 بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب "عبد الله بن خليفة" في نادي الدحيل.

 

موعد المباراة النهائية

يلتقي اليابان وأوزبكستان في المباراة النهائي التي تقام يوم الجمعة المقبل الثالث من مايو/أيار، على ملعب "حمد بن جاسم" في نادي السد.

يشار إلى أن المنتخبات الحاصلة على المراكز الثلاثة في البطولة تتأهل من أجل تمثيل قارة آسيا في دورة الألعاب الأولمبية 2024 في أولمبياد باريس، في حين ينتقل صاحب المركز الرابع لخوض مباراة الملحق العالمي أمام منتخب غينيا ممثل قارة أفريقيا.

المصدر : وكالات