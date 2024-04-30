رياضة|الدوري الإنجليزي

الدوري السعودي يراقب.. هل يغادر صلاح ليفربول بعد مشادته مع كلوب؟

صلاح قال بعد المشادة: ستكون هناك نيران اليوم إذا تحدثت (وكالات)
30/4/2024

يتوقع ليفربول ثالث الدوري الإنكليزي لكرة القدم أن يبقى نجمه الدولي المصري محمد صلاح في صفوفه على الأقل حتى موسمه الأخير معه صيف 2025، وفقا لتقارير أمس الاثنين.

وذكرت شبكة سكاي سبورتس وموقع ذي أثلتيك أن صلاح البالغ من العمر 31 عاما، لم يعط أي إشارة إلى رغبته في الرحيل وأن ليفربول لا يخطط لبيعه.

اقرأ أيضا

list of 4 itemsend of list

وكان صلاح تورط في مشادة مع مدربه الألماني يورغن كلوب على خط التماس بينما كان يستعد للدخول بديلا في المباراة التي سقط فيها ليفربول في فخ التعادل أمام مضيفه وست هام يونايتد (2-2) السبت.

وقال صلاح بعد المباراة: "ستكون هناك نيران اليوم إذا تحدثت".

ورفض ليفربول عروضا من الدوري السعودي في بداية الموسم، بينها عرض بقيمة 150 مليون جنيه إسترليني (176 مليون يورو) من اتحاد جدة.

وسيغادر كلوب النادي في نهاية الموسم، وهو ما أثار تكهنات حول ما يخبئه المستقبل لبعض لاعبيه الكبار.

ومن المتوقع أن يكون الدوري السعودي لاعبا رئيسيا في سوق الانتقالات الصيفية لجذب المزيد من النجوم إلى الدوري الذي يضم البرتغالي كريستيانو رونالدو والبرازيلي نيمار والسنغالي ساديو مانيه والفرنسي كريم بنزيمة.

وسجل صلاح 24 هدفا هذا الموسم، لكن مستواه تراجع منذ إصابته في كأس الأمم الأفريقية في يناير/كانون الثاني الماضي.

وفي ظل صيامه عن هز الشباك، انهار موسم ليفربول الذي خرج من المنافسة على لقب الدوري بشكل كبير وأقصي من ربع نهائي مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" وكأس الاتحاد الإنكليزي.

ويبقى أمام صلاح ما يزيد قليلا على 12 شهرا لإكمال عقد مدته 3 سنوات وقّع عام 2022، ويتقاضى سنويا 21 مليون يورو.

المصدر : وكالات