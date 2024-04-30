الدوري السعودي يراقب.. هل يغادر صلاح ليفربول بعد مشادته مع كلوب؟

يتوقع ليفربول ثالث الدوري الإنكليزي لكرة القدم أن يبقى نجمه الدولي المصري محمد صلاح في صفوفه على الأقل حتى موسمه الأخير معه صيف 2025، وفقا لتقارير أمس الاثنين.

وذكرت شبكة سكاي سبورتس وموقع ذي أثلتيك أن صلاح البالغ من العمر 31 عاما، لم يعط أي إشارة إلى رغبته في الرحيل وأن ليفربول لا يخطط لبيعه.

وكان صلاح تورط في مشادة مع مدربه الألماني يورغن كلوب على خط التماس بينما كان يستعد للدخول بديلا في المباراة التي سقط فيها ليفربول في فخ التعادل أمام مضيفه وست هام يونايتد (2-2) السبت.

السبب الحقيقي خلف المشادة بين صلاح وكلوب مدرب ليفربول.https://t.co/p6U5TcbqyW pic.twitter.com/tZUS0ObAGQ — الجزيرة نت رياضة (@AJASports) April 29, 2024

وقال صلاح بعد المباراة: "ستكون هناك نيران اليوم إذا تحدثت".

ورفض ليفربول عروضا من الدوري السعودي في بداية الموسم، بينها عرض بقيمة 150 مليون جنيه إسترليني (176 مليون يورو) من اتحاد جدة.

وسيغادر كلوب النادي في نهاية الموسم، وهو ما أثار تكهنات حول ما يخبئه المستقبل لبعض لاعبيه الكبار.

صلاح بعد المشادة مع كلوب: إذا تكلمت ستشتعل النيران اليوم.https://t.co/p6U5TcbqyW pic.twitter.com/C5CrI1FBbp — الجزيرة نت رياضة (@AJASports) April 27, 2024

ومن المتوقع أن يكون الدوري السعودي لاعبا رئيسيا في سوق الانتقالات الصيفية لجذب المزيد من النجوم إلى الدوري الذي يضم البرتغالي كريستيانو رونالدو والبرازيلي نيمار والسنغالي ساديو مانيه والفرنسي كريم بنزيمة.

وسجل صلاح 24 هدفا هذا الموسم، لكن مستواه تراجع منذ إصابته في كأس الأمم الأفريقية في يناير/كانون الثاني الماضي.

وفي ظل صيامه عن هز الشباك، انهار موسم ليفربول الذي خرج من المنافسة على لقب الدوري بشكل كبير وأقصي من ربع نهائي مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" وكأس الاتحاد الإنكليزي.

ويبقى أمام صلاح ما يزيد قليلا على 12 شهرا لإكمال عقد مدته 3 سنوات وقّع عام 2022، ويتقاضى سنويا 21 مليون يورو.