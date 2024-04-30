أنشيلوتي يحذر: الجميع يعلم قدرات ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

أكد الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد الإسباني أن الجميع يعرف ما يمكن أن يفعله الملكي في دوري أبطال أوروبا، وذلك عشية مواجهة بايرن ميونخ الألماني في ذهاب المربع الذهبي للبطولة القارية.

وقال أنشيلوتي -في مؤتمر صحفي أمس الاثنين- إن "الماضي يبقى ذكرى طيبة وغدا سيكون قصة مختلفة، هي المباراة الأولى في نصف النهائي. نحن واثقون من أنفسنا بالنظر -بداية- إلى أننا نلعب ضد منافس يتمتع بأدوات قوية للغاية وجودة وتفرد.

نحن سعداء بوجودنا هنا لأن القليل من الناس اعتقدوا أننا سنبلغ هذا الدور، ثم هناك القلق والثقة من اللعب في نصف النهائي الذي قد يقودنا للعب نهائي آخر. إنها مواجهة من 180 دقيقة وليس 90 فقط".

ونقل الموقع الرسمي لريال مدريد عن أنشيلوتي قوله: "لدينا الثقة ونكن الاحترام الكبير لبايرن، لم يقدم موسما رائعا في الدوري الألماني، لكنه قدم مباراة مذهلة ضد أرسنال".

وتابع أن "أرسنال فريق قوي جدا في أوروبا ولعب مباراتين رائعتين، علينا أن نأخذ في الاعتبار جودة هذا النادي (بايرن ميونخ) وتاريخه في دوري أبطال أوروبا، وهو أمر مشابه جدا لما قمنا به ويعني الكثير".

وأضاف: "إنهم أقوياء جدا في التنقلات ولديهم لاعبون يتميزون بالسرعة، ويمكنهم اللعب بطرق مختلفة، نحن فريقان ليس لهما هوية واضحة للغاية ويمكننا أن نلعب المباريات بطرق مختلفة".

وختم أنشيلوتي بالقول: "لا يتم التقليل من شأن ريال مدريد أبدا في هذه المسابقة، الجميع يعرف ما يمكننا فعله، نشعر باحترام كبير لنا من قبل الجميع".