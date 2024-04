أردا غولر يكشف سر تفضيله ريال مدريد على برشلونة

كشف لاعب ريال مدريد أردا غولر عن كواليس وتفاصيل انتقاله إلى ريال مدريد الصيف الماضي، وسبب تفضيله النادي الملكي رغم محاولات برشلونة المتكررة للتعاقد معه.

وأعلن ريال مدريد، في يوليو/تموز الماضي، تعاقده مع لاعب الوسط البالغ 18 عاما من فنربخشة التركي، وأثبت غولر موهبته الكبيرة وقدراته رغم قلة دقائق اللعب، التي أُتيحت له مع الفريق الملكي خلال الموسم الجاري.

وعانى غولر في الأشهر الأولى من عدة إصابات قبل أن يستعيد عافيته بداية من يناير/كانون الثاني الماضي، حيث سجل هدفين في 8 مباريات فقط.

وقال غولر لـ"كافا سبورت" "كنت في عطلة واتصل بي والدي وقال ريال مدريد يريدني، لقد كان شعورا رائعا".

وأضاف "أخبرناهما (ريال مدريد وبرشلونة) أنه من يدفع 17.5 مليون يورو يمكنه التعاقد معي، لكن طلبنا من ريال مدريد أن يدفع أكثر قليلا، ووافقوا على ذلك بلطف، لقد فهموا الأمر".

وتابع "أخبروني في ريال مدريد أنني سأكون وريث الكرواتي لوكا مودريتش، لقد عرضوا عليّ مشروعا طويل الأمد وكنت مقتنعا به، كنت أحلم باللعب في ريال مدريد منذ الصغر".

خطف التركي الأنظار بتسجيله هدفا وحيدا قاد به فريقه لتحقيق فوز ثمين خارج الديار أمام ريال سوسيداد، ضمن منافسات الجولة 33 من الدوري الإسباني.

ورغم أن مركز غولر الأساسي هو اللعب في الجناح الأيمن، فإنه ظهر بأدوار عديدة ومتنوعة خلال المباراة.

وأسهم غولر في بناء المرتدات أثناء التحولات الهجومية إلى جانب قيامه بأدوار دفاعية.

وحصل النجم الشاب، صاحب الـ19 عاما، على تقييم 7.5 درجات من 10، كثالث أعلى لاعب في فريقه وفقا لموقع "سوفا سكور" لإحصائيات كرة القدم.

وصرح أنشيلوتي عقب المباراة قائلا "غولر سيكون لاعبا مهما في مستقبل ريال مدريد".

وأضاف "غولر سيبقى معنا في الموسم المقبل، ولن يرحل إلى أي مكان، فهو يمتلك قدرات فنية رائعة، وأنا سعيد بالمستوى الذي ظهر به".

وكانت تقارير إعلامية أشارت في السابق إلى إمكانية تخلص ريال مدريد من غولر على سبيل الإعارة خلال الصيف المقبل، وذلك بطلب من أنشيلوتي.

🎬 | WATCH

🇹🇷 Arda Guler's sensational effort from the halfway line. What a goal that would have been!pic.twitter.com/2CCj3dZvUl

— Beyond Football (@beyondfootball9) April 26, 2024