أديداس تستسلم وتعلن عدم قدرتها على مجاراة عرض نايكي للمنتخب الألماني

قال بيورن غولدن الرئيس التنفيذي لشركة أديداس للملابس الرياضية إن العلامة التجارية الألمانية قررت عدم مجاراة عرض نايكي لرعاية الاتحاد المحلي لكرة القدم، بعد تفوق الشركة الأميركية على أديداس على أرضها الشهر الماضي، لتنهي شراكة استمرت 70 عاما مع الاتحاد.

وتفوقت نايكي على أديداس لتصبح المورد الرسمي للاتحاد الألماني، وستقوم بتزويد جميع المنتخبات الوطنية بالملابس في الفترة من 2027 إلى 2034.

وقال غولدن ردا على سؤال خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء "لست منزعجا على الإطلاق. نحن شركة تحتاج إلى تحقيق التوازن بين التكلفة والإيرادات، والسعر الذي نقلته الصحافة والذي دفعه منافسنا لا يمكننا دفعه".

وفي رده على تقارير إعلامية بشأن توقيع أديداس عقد رعاية قميص ليفربول بدلا من نايكي، قال غولدن إنه "لا يوجد ما يمكن الإعلان عنه".

وتتنافس أديداس ونايكي وغيرها من العلامات الرياضية باستمرار على رعاية قمصان أفضل وأكبر الفرق ومن الممكن أن تزيد مبيعات القمصان المقلدة أرباح هذه الشركات، خاصة خلال البطولات الكبرى مثل كأس العالم وبطولة أوروبا.

لكن تظل المنتجات الأساسية مثل الأحذية في النهاية محركا أكبر للأعمال التجارية لهذه الشركات.