نذير شؤم ولا يعكس الهوية.. مانشستر يونايتد يتخلى نهائيا عن القميص المخطط

سيكون مشجعو مانشستر يونايتد سعداء عندما يعلمون أن لاعبي "الشياطين الحمر" لن يرتدوا القميص المخطط باللونين الأخضر والأبيض مرة أخرى هذا الموسم.

وشوهد اللاعبون يوزعون القميص المثير للجدل على المشجعين بعد تعادل يونايتد المخيب 1-1 أمام برينتفورد يوم السبت الماضي في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاءت الفكرة من اللاعب البرتغالي برونو فرنانديز، الذي أكد أن فريقه يكن تقديرا واحترما للجماهير المخلصة.

At the end of the match at Brentford, the players gave their shirts to the supporters to thank them for coming, even though there was no train back to Manchester after the match. Bruno Fernandes is at the initiative of this gesture. [@MailSport]#mufc #RS pic.twitter.com/6BUQpxK4gz

— Red Devil Updates (@reddupdates) April 2, 2024