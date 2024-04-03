غاب عنها كاسياس وبنزيمة وكانافارو.. مارسيلو يختار تشكيلته المثالية

اختار اللاعب الدولي البرازيلي السابق مارسيلو أفضل تشكيلة له من بين زملائه الذين لعب معهم، مع سيطرة لاعبي ريال مدريد -فريقه السابق- على القائمة.

ويتمتع مارسيلو -أحد أفضل المدافعين في العالم- بمسيرة استثنائية، وزامل أفضل اللاعبين خلال فترة وجوده في ريال مدريد ومنتخب البرازيل، وقد اختار منهم أفضل 11 لاعبا على غرار سيرجيو راموس ورونالدو ولوكا مودريتش.

وعلى الرغم من أن تشكيلة الظهير البرازيلي المثالية مليئة بالنجوم من الفريق الملكي، فإن هناك بعض الإغفالات الواضحة للاعبين مميزين، بما في ذلك الحارس إيكر كاسياس، وفابيو كانافارو، ومسعود أوزيل، وكاكا، وأنخيل دي ماريا، وغاريث بيل، وكريم بنزيمة.

وقضى مارسيلو 15 عاما في النادي الملكي، وحقق 25 لقبا بما في ذلك 6 ألقاب في الدوري الإسباني و5 ألقاب في دوري أبطال أوروبا.

وفي عام 2022، ترك البرازيلي إسبانيا وانتقل إلى أولمبياكوس اليوناني في الثالث من سبتمبر/أيلول، ثم عاد إلى فريقه الأم فلوميننسي البرازيلي في 24 فبراير/ شباط 2023.

التشكيلة المثالية لمارسيلو:

حراسة المرمى

كيلور نافاس: على الرغم أنه لعب 333 مباراة إلى جانب الأسطورة إيكرس كاسياس في ريال مدريد، فإن مارسيلو اختار زميله السابق في النادي الملكي الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس، الذي كان بين أعضاء الفريق خلال تتويجه بدوري أبطال أوروبا لمدة 3 مواسم (2015-2016، 2016-2017، 2017-2018).

الدفاع

البرازيلي رافينيا: زامل مارسيلو سابقا دانييل كارفاخال وألفارو أربيلوا، لكنه رأى أن رافينيا مدافع بايرن ميونخ السابق أفضل من الثنائي المذكور سلفا.

لعب رافينيا ومارسيلو جنبا إلى جنب 8 مرات فقط في المنتخب البرازيلي، وخلال الفترة التي قضاها في ألمانيا، فاز رافينيا بـ8 ألقاب للدوري، بالإضافة إلى لعبه دورا رئيسيا في التتويج بدوري أبطال أوروبا عام 2013، بعد الفوز على بوروسيا دورتموند في النهائي.

الإسباني سيرجيو راموس: لعب مارسيلو مع راموس 405 مباريات، لذلك ليس أمرا مفاجأ أن نرى مدافع إشبيلية الحالي ضمن أفضل 11 زميلا للبرازيلي.

وشكّل البرازيلي خط دفاع صلبا مع راموس في ريال مدريد، بالإضافة إلى رافائيل فاران وداني كارفاخال، وتشارك الثنائي العديد من اللحظات المميزة.

البرازيلي تياغو سيلفا: لعب سيلفا -مدافع تشلسي الإنجليزي- إلى جانب مارسيلو مع المنتخب البرازيلي، كما لعبا معا لفترة وجيزة في نادي فلومينينسي عام 2006.

البرازيلي روبرتو كارلوس: يعد روبرتو كارلوس أحد أفضل المدافعين في تاريخ اللعبة، نظرا لأسلوبه المميز دفاعا وهجوما وقدراته الرهيبة على تنفيذ الركلات الحرة من مسافات بعيدة.

خط الوسط

البرازيلي كاسيميرو: يعلم مارسيلو جيدا قدرات مواطنه كاسيميرو وزميله سابقا في مركز خط الوسط الدفاعي سواء مع منتخب "السامبا" وريال مدريد، حيث لعبا معا.

الألماني توني كروس: في سانتياغو برنابيو، قضى مارسيلو 8 سنوات مع الألماني توني كروس، الذي كان بين عامي 2014 و2018 شخصية فعالة في مساعدة رجال المدرب زين الدين زيدان على الفوز بـ3 ألقاب متتالية في دوري أبطال أوروبا.

الكرواتي لوكا مودريتش: يعد مودريتش من بين أفضل لاعبي خط الوسط الذين تألقوا في ملاعب كرة القدم، ولا عجب في اختيار مارسيلو للاعب توتنهام السابق في خط الوسط، جنبا إلى جنب مع زملائه السابقين كروس وكاسيميرو.

الهجوم

البرتغالي كريستيانو رونالدو: أقام رونالدو ومارسيلو شراكة جيدة في الجبهة اليمنى خلال فترة وجودهما بريال مدريد، وفاز الثنائي معا بـ4 ألقاب لدوري أبطال أوروبا.

البرازيلي رونالدو: كان مارسيلو محظوظا بما يكفي للعب فترة قصيرة مع "الظاهرة" رونالدو، الذي فاز بجائزتي الكرة الذهبية، وحصل على لقب أفضل لاعب في العالم مع 3 أندية مختلفة (برشلونة وإنتر ميلان وريال مدريد).

وفاز رونالدو بـ5 ألقاب مع البرازيل، بما في ذلك بطولتا كأس العالم لكرة القدم عامي 1994 و2002.

البرازيلي نيمار: حظي مارسيلو بمتعة اللعب مع الجناح المخادع والمهاري نيمار أكثر من 50 مرة مع المنتخب البرازيلي.

سجل مارسيلو