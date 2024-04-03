غوارديولا مدافعا عن هالاند: هو أفضل مهاجم بالعالم

طالب الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي، باحترام النروجي إيرلينغ هالاند "أفضل مهاجم في العالم"، بعد تعرّضه لانتقادات لاذعة من قبل اللاعب الأيرلندي السابق روي كين.

وقال كين، القائد السابق لمانشستر يونايتد، إن "المستوى العام" لهالاند "متواضع جدا" بما يشبه "لاعبي الدرجة الرابعة".

وجاءت الانتقادات بعد الأداء الباهت لهالاند خلال تعادل سيتي، بطل البريميرليغ في المواسم الـ3 الماضية، من دون أهداف مع أرسنال -الأحد الماضي- في البريميرليغ.

ورغم غياب ابن الـ23 لبعض فترات هذا الموسم بسبب الإصابة، يتصدّر هالاند ترتيب الهدافين في الدوري (18)، وذلك بعد إحرازه لقب هداف الموسم الماضي في نفس الموسم الذي انضم فيه إلى "السيتيزنز".

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وسجّل "الإعصار النرويجي" 52 هدفا في مختلف المسابقات الموسم الماضي وساهم في فوز رجال غوارديولا بالثلاثية (دوري أبطال أوروبا، الدوري والكأس في إنجلترا).

ولم تعجب تصريحات كين، غوارديولا، واعتبر أن أي لوم على التعادل مع أرسنال يجب أن يتحمّله الفريق بأكمله "لا أتفق معه، على الاطلاق. هو أفضل مهاجم في العالم وساعدنا على الفوز بألقابنا الموسم الماضي. إيرلينغ استثنائي".

وتابع في حديثه لصحفيين -أمس الثلاثاء- أن "عدم صناعة الفرص لا يعود سببه إلى إيرلينغ. المزايا التي يتمتع بها لا تُصدّق".

وأردف "كان يمكن أن يكون أفضل في بعض المباريات.. (أمام أرسنال) تعيّن علينا التواجد داخل الصندوق. بهذه الحالة كان إيرلينغ سيحصل على مساحات إضافية. هذا يحصل في بعض الأحيان. إذا أردت تسجيل الأهداف اجلب المزيد من اللاعبين أمام مرمى الحارس الخصم، الأمور بهذه البساطة".

ويبتعد سيتي بفارق 3 نقاط عن ليفربول المتصدر ونقطة عن أرسنال الثاني، قبل استقبال أستون فيلا الأربعاء في مباراته الـ30 هذا الموسم في الدوري.

وعن التعليقات الصادرة من كين، أكد غوارديولا "متفاجئ لصدورها (الانتقادات) من لاعبين سابقين. أفهم أن تصدر من صحفيين لأنهم لم يتواجدوا على الملعب من قبل، لكن من لاعبين سابقا فهذا يفاجئني".