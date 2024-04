رونالدو يتفوق على أساطير الكرة العالمية ويقترب من رقم قياسي فريد

لا يتوقف عداد أهداف البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف فريق النصر السعودي رغم تجاوزه سن الـ39 عاما، مواصلا تسجيل الثلاثيات وتحطيم الأرقام القياسية، كما انه على أعتاب إنجاز فريد في الكرة العالمية.

وسجل رونالدو أمس الثلاثاء ثلاثيته الثانية خلال أسبوع واحد مع النصر ليعزز صدارته لقائمة هدافي الدوري السعودي برصيد 29 هدفا مبتعدا عن أقرب ملاحقيه الصربي ألكسندر متروفيتش هداف الهلال بـ 7 أهداف قبل نهاية المنافسة بثماني جولات.

end of list

list 4 of 4

list 3 of 4

list 2 of 4

list 1 of 4

list of 4 items

تتويج رونالدو بلقب هداف الدوري السعودي سيجعله اللاعب الوحيد في العالم الذي فاز بلقب الهداف في 4 دول مختلفة، حيث سبق له أن تُوج باللقب في إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا.

كما رفع "صاروخ ماديرا" رصيده إلى 885 هدفا مع الأندية ومنتخب البرتغال.

Cristiano Ronaldo has outscored some legends since turning 30 🤯 pic.twitter.com/lvyB33kQXt

— B/R Football (@brfootball) April 3, 2024