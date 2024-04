جوهرة تشابي ألونسو تبهر كبار أوروبا

أدى الموسم الرائع الذي قدمه فريق باير ليفركوزن لكرة القدم إلى دفع عديد من اللاعبين إلى النجومية، وأحدهم هو الألماني فلوريان فيرتز، أحد أعظم الاكتشافات في البوندسليغا.

تحت إشراف المدرب تشابي ألونسو، أصبح الشاب الألماني الواعد مبهرا بإمكانيات الأداء التي جعلته أحد اللاعبين الأساسيين في مخطط المدرب الإسباني.

أثبت الشاب الألماني الواعد أنه لاعب كرة قدم متعدد المواهب، وقادر على اللعب في مراكز مختلفة على الجبهة الهجومية. وتبدو أدواره الأكثر شيوعا هي عادة أدوار لاعب خط الوسط والجناح الأيسر.

عندما يكون في مركز خط الوسط، يبرز فلوريان قدرته على تقديم التمريرات الحاسمة في منطقة الجزاء (في اللعب الديناميكي). علاوة على ذلك، فإن مساهمته من حيث التمريرات الرئيسية ملحوظة، مما يؤثر على مرحلة الهجوم النهائية.

يحدث الشيء نفسه عندما يتصرف كجناح الأيسر، حيث، على عكس الأجنحة الأخرى، يسعى إلى شغل مزيد من المراكز الداخلية للمساهمة في التنظيم الهجومي لفريقه.

يتميز بفهمه للعبة ورؤيته الممتازة، مما يسمح له بتوليد تحركات هجومية في الثلث الأخير من الملعب، مع الاستفادة من المساحات المناسبة للهجوم.

تبرز لدى اللاعب قدرته على التنسيق، حيث يسيطر لاعب خط الوسط على جميع الحركات الهجومية بالكرة (التمرير، التحكم، القيادة، المراوغة، التسديد)، مما يسمح له بتنفيذ إيماءات فنية معقدة للغاية مثل التمريرات المفلترة أو التسديدات.

وأخيرا، فإنه يظهر أيضا المهارة في الجانب الاجتماعي العاطفي، إنه يفهم تماما حركات ونوايا زملائه في الفريق، مما يسهل عليه التنسيق معهم لإنشاء مواقف مفيدة.

علاوة على ذلك، فإن تنفيذه الصحيح لهذه الأساسيات يجعله خبيرا في توجيه الهجمات المضادة الهجومية. وإن تعامله الممتاز مع الكرة يسمح له بترك المنافسين خلفه وخلق مواقف مفيدة لفريقه، تذكرنا بأداء مواطنه مسعود أوزيل في المنتخب الألماني أو ريال مدريد.

هناك ميزة أخرى ملحوظة لهذا اللاعب وهي قدرته على مواجهة المدافعين في مواقف فردية مع ميزة مكانية. بصفته جناحا، فإنه يستفيد من قدرته مع الكرة لمهاجمة المنافسين عندما تكون لديه مساحة خلفه، مما يخلق اضطرابا دفاعيا في الفريق المنافس بمجرد أن يتفوق على المدافعين.

أخيرا، يتميز بقدرته على تحديد الاختلالات المكانية في دفاعات الخصم ومهاجمة تلك المساحات من خلال الاختراقات العميقة. كما يراقب التصرف الدفاعي للخصم، وإذا حدد اختلالات في التوازن داخل الخط، فإنه لا يتردد في الاستفادة منها، وينسق تحركاته مع تحركات زملائه في الفريق بشكل فعال.

باختصار، يبرز فلوريان فيرتز كلاعب ذكي تكتيكيا ومتعدد الاستخدامات، وقادر على الأداء بفعالية في مواقع مختلفة على الجبهة الهجومية. قدرته على التأثير على المباراة وخلق الفرص تجعله عنصرا أساسيا في مخطط تشابي ألونسو.

#ManCity and Liverpool both believe their plans to land Florian Wirtz are set to be impacted by Xabi Alonso’s decision to stay at Bayer Leverkusen.

Wirtz is set to stick with Leverkusen for another season – alongside Alonso.

[@GraemeBailey] pic.twitter.com/r8TfxKL0rj

— Manchestericonic (@manchestriconic) April 2, 2024