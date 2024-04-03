بينهم 3 عرب.. 11 لاعبا مرشحون لجائزة أفضل أفريقي بالدوري الفرنسي

كشفت وسائل إعلام فرنسية أسماء اللاعبين الـ11 المتأهلين للتصفيات النهائية لجائزة مارك فيفيان فوي 2024، التي تكافئ أفضل لاعب كرة قدم أفريقي لعب في الدوري الفرنسي خلال موسم 2023-2024، بينهم 3 لاعبين عرب.

وفي الموسم الماضي فاز الكونغولي تشانسيل مبيمبا بالجائزة، ويمكنه تحقيق ذلك للمرة الثانية على التوالي لأن اسمه ضمن قائمة المرشحين الـ11.

وسبق لـ3 لاعبين عرب الحصول على الجائزة، هم: مروان الشماخ مهاجم نادي بوردو السابق عام 2009، ويونس بلهندة نجم مونبلييه السابق عام 2011، وسفيان بوفال مهاجم نادي ليل السابق عام 2016.

وتُمنح جائزة مارك فيفيان فوي منذ عام 2009، وقد سُميت باسم اللاعب الكاميروني الدولي الذي تُوفي في فرنسا إثر نوبة قلبية خلال مباراة عام 2003.

وضمت القائمة 11 لاعبا بينهم 3 عرب:

1-الجزائري نبيل بن طالب نجم نادي ليل الفرنسي.

2- الجزائري أمين غويري مهاجم نادي ستاد رين.

3-المغربي أشرف حكيمي نجم نادي باريس سان جيرمان.

4- الغابوني بيير إيمريك أوباميانغ مهاجم نادي أولمبيك مارسيليا.

5- السنغالي لمين كامارا متوسط ميدان نادي ميتز.

6- الإيفواري عمر دياكيتي مهاجم نادي ستاد ريمس.

7- الكونغولي شانسيل مبيمبا مدافع أولمبيك مارسيليا.

8- النيجيري تيريم موفي مهاجم نادي نيس.

9- البوروندي يوسف ندياشيميه لاعب خط وسط نيس.

10- النيجيري موزيس سيمون مهاجم نادي نانت.

11- الإيفواري ويلفريد سينغو مدافع نادي موناكو.