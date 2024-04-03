الاتحاد الإسباني يعاقب حارسا سنغاليا دافع عن نفسه إثر تعرضه لإساءات عنصرية

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم، اليوم الأربعاء، إيقاف السنغالي شيخ سار حارس مرمى رايو ماخادوندا مباراتين، بسبب دخوله مشادة مع مشجع لفريق منافس وجّه له إساءات عنصرية خلال مباراة بدوري الدرجة الثالثة الإسباني لكرة القدم.

وإضافة إلى ذلك، أعلن خسارة فريقه مباراة السبت الماضي أمام سيستاو ريفر كلوب 3-صفر، وخصم 3 نقاط من رصيده بجدول الدوري وتغريمه 3006 يورو (3254 دولارا) لرفضه مواصلة المباراة عقب الواقعة.

كما أمرت لجنة المسابقات بالاتحاد الإسباني لكرة القدم نادي سيستاو ريفر بلعب مباراتين على أرضه بدون جمهور، وفرضت عليه غرامة قدرها 6001 يورو بسبب "عدم التصرف بجدية أو التعاون في إيقاف السلوك العنيف أو العنصري أو المعادي للأجانب أو غير المتسامح".

وستؤدي العقوبات المزدوجة إلى زيادة الجدل الدائر حول العنصرية في كرة القدم الإسبانية، وتأتي في اليوم نفسه الذي صدرت فيه أوامر لخيتافي بإغلاق مدرجه الرئيسي جزئيا 3 مباريات بعد الإساءات العنصرية والمعادية للأجانب، التي تعرض لها مدرب إشبيلية كيكي سانشيز فلوريس، واللاعب ماركوس أكونيا في مباراة السبت بدوري الدرجة الأولى الإسباني.

وحصل سار على بطاقة حمراء في الدقيقة 84 من المباراة، بعد أن قفز إلى المدرجات لمواجهة المشجعين الذين اتهمهم بمناداته "بالقرد".

ثورة الحارس السنغالي

وسيطر بعض اللاعبين على غضب الحارس السنغالي، البالغ من العمر 23 عاما، عندما توجه وهو ثائر إلى المشجع الذي أهانه ومسكه وسأله "لماذا يشتمه"، على حد قول سار، لكن زملاءه رفضوا مواصلة المباراة مما أدى لإيقافها.

Cheikh Kane Sarr [Gardien | 2000] victime d’insultes racistes lors de la rencontre entre le Rayo Majadahonda et le Sestao River ! 🤢 Le gardien sénégalais a été exclu pour avoir affronté les supporters du Sestao River. Ses coéquipiers du Rayo Majadahonda ont refusé de jouer les… pic.twitter.com/2Tl3DCPEEG — 𝗝𝗼𝘂𝗲𝘂𝗿𝘀 𝗦𝗲́𝗻𝗲́𝗴𝗮𝗹𝗮𝗶𝘀 🇸🇳 (@JoueursSN) March 30, 2024

ورأى الاتحاد الإسباني لكرة القدم أن رد فعل سار كان "مخالفا للنظام الرياضي الجيد" لكنه يمثل جريمة بسيطة بسبب "الظروف الداعية لتخفيف (العقوبة)" الواجبة لمثل هذا التصرف، الذي جاء نتيجة "استفزاز شديد، بدافع من الإهانات العنصرية التي تلقاها".

ووجّه مشجع سيستاو، الذي واجهه سار في المدرجات، اتهامات لحارس المرمى بالاعتداء، ونفى النادي المقبل من الباسك وجود أي إهانات عنصرية، حسبما قال رافا جوديكس مسؤول الأمن بالنادي لمحطة كوب الإذاعية أمس الثلاثاء.

وجاءت عقوبة خيتافي بعد أن أوقف الحكم إجليسياس فيانويفا المباراة في الدقيقة 68، تنفيذا لبروتوكول رابطة الدوري ضد العنصرية، بعد أن سمع هتافات لمشجعين في المدرجات ضد المدافع الأرجنتيني، إذ وصفوه "بالقرد"، بينما وصفوا المدرب الإسباني بأنه "غجري".