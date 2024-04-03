الإعارة تسير من سيئ إلى أسوأ.. ماذا يحصل مع التونسي حنبعل المجبري في إشبيلية؟

يعيش التونسي حنبعل المجبري لاعب مانشستر يونايتد فترة صعبة في إعارته إلى إشبيلية، إذ استبعد من قائمة الفريق الإسباني في مواجهة خيتافي -السبت الماضي- ضمن مباريات الجولة 30 من الدوري الإسباني.

وعلى الرغم من اهتمام إيفرتون الإنجليزي الكبير باللاعب التونسي، فإن إدارة مانشستر يونايتد وافقت على إعارة حنبعل إلى الفريق الأندلسي في يناير/كانون الثاني الماضي، مع خيار شراء اللاعب نهاية الموسم مقابل ما يقارب 20 مليون يورو.

ولكن يبدو أن المجبري (21 عاما) سيعود إلى أولد ترافورد، بعد فشله في إثبات نفسه مع الفريق الإسباني، لأن العلاقة تتدهور بينه وبين المدرب الإسباني "كيكي سانشيز فلوريس" إثر قرار استبعاده من التشكيلة الأساسية وحتى دكة البدلاء.

وقال المدرب الإسباني "تحدثت معه بعد أن شاهدت دقائقه الأولى ضد جيرونا، سنمنحه المساحة اللازمة لفهم أنه في إشبيلية وما يعنيه ذلك".

وأضاف سانشيز (59 عاما) أنه "عليه أن يعرف دوره وما نريده منه، نعتقد أنه يحتاج بعض الوقت ليتعلم، عليه أن يرى الأشياء من الخارج، وبعد ذلك سيعود إلى الفريق".

ولم يتمكن حنبعل حتى الآن من كسب ثقة مدربه، إذ لعب أقل من 90 دقيقة في 4 مباريات، قبل أن يفشل حتى في الجلوس على مقاعد البدلاء نهاية الأسبوع الماضي أمام خيتافي.

وأعار مانشستر يونايتد الدولي التونسي الموسم الماضي إلى نادي برمنغهام في الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى، وفي الصيف الماضي، كانت هناك تقارير عن اهتمام عدة أندية بالتعاقد معه، بشكل دائم أو على سبيل الإعارة.

لكن النادي الإنجليزي قرر الاحتفاظ به، ورغم مشاركته في 10 مباريات تحت قيادة المدرب الهولندي إريك تين هاج هذا الموسم، فإن الهولندي شعر بأنه من الأفضل إعارة اللاعب الشاب مرة أخرى.

وينتهي عقد اللاعب التونسي مع نادي "الشياطين الحمر" صيف 2025.