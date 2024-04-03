أفضل 11 لاعبا بعمر 35 عاما أو أكثر في كرة القدم

حوّل بعض نجوم كرة القدم العمر إلى مجرد رقم، وواصلوا العطاء داخل المستطيل الأخضر حتى تخطو منتصف العقد الرابع من عمرهم، ومنهم من يحصد الألقاب ويحطم الأرقام القياسية حتى الآن.

ويعد الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو من أبرز أساطير اللعبة، الذين نجحوا في الاستمرارية إلى ما بعد سن الـ35 عاما في المنافسة، وإحراز الألقاب الجماعية والفردية.

رصد موقع (جيف مي سبورت) البريطاني أفضل 11 نجما ممن بلغوا 35 عاما في الملاعب حاليا، وهم كالتالي:

1. البرتغالي كريستيانو رونالدو (36 عاما)، مهاجم النصر السعودي.

2. الأرجنتيني ليونيل ميسي (36 عاما)، مهاجم إنتر ميامي الأميركي.

3. الألماني مانويل نوير (38 عاما)، حارس مرمى بايرن ميونخ الألماني.

4. الكرواتي لوكا مودريتش (38 عاما)، لاعب خط وسط ريال مدريد الإسباني.

5. الإسباني سيرخيو راموس (38 عاما)، مدافع إشبيلية الإسباني.

6. البولندي روبرت ليفاندوفسكي (35 عاما)، مهاجم برشلونة الإسباني.

7. الأرجنتيني أنخيل دي ماريا (36 عاما)، مهاجم بنفيكا البرتغالي.

8. البرازيلي تياغو سيلفا (39 عاما)، مدافع تشلسي الإنجليزي.

9. البرتغالي بيبي (41 عاما)، مدافع بورتو البرتغالي.

10. الكرواتي إيفان بيريستش (35 عاما)، مهاجم توتنهام الإنجليزي.

11. الكرواتي إيفان راكيتيتش (36 عاما)، مهاجم الشباب السعودي.